Vigouroux y las protestas en Chile: "Podrían haberlo hecho de manera diferente, pero creo que el Gobierno no escucha si lo haces de otra forma"

Después de un fallido paso por Everton de Viña del Mar, el arquero chileno Lawrence Vigouroux regresó al fútbol de Inglaterra, específicamente al Leyton Orient de la Ligue Two, equipo en el que ha encontrado la continuidad que no tuvo en la Ciudad Jardín. Desde aquel club de Londres, el portero que ha sido convocado por Reinaldo Rueda a la "Roja" habló de su experiencia en los "Oro y Cielo" y del estallido social en Chile.

Respecto a su paso por el elenco de Viña del Mar durante el segundo semestre de 2019, en el que no registró minutos oficiales, Vigouroux declaró en una entrevista con Rising East que "fue difícil. Debido a las conversaciones que tuve antes de firmar, fui allí esperando jugar, pero las cosas no siempre funcionan".

