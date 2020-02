La curiosa llegada a Fernández Vial del delantero canadiense que sueña con jugar en Europa

Fernández Vial continúa su preparación para el inicio de la Segunda División Profesional y se ha reforzado de gran manera. Al equipo dirigido por Jorge Garcés llegaron Kevin Harbottle desde el ascenso mexicano junto a Jonathan Soto da Luz, goleador de la segunda categoría uruguaya, y se les sumará uno más desde el extranjero.

Se trata de Tyler Attardo, atacante canadiense de 18 años, que jugaba en el Valour FC de la Canadian Premier League. Desde la página oficial del club confirmaron que es el jugador más joven vendido en toda la liga y el primero en llegar a Sudamérica.

Según el portal World Football Index, el ariete, que también tiene nacionalidad italiana, habría sido vendido al cuadro de la región del Bio Bio en un monto "no especificado, pero que debería ser de seis cifras".

Attardo habría querido partir a Europa, luego de convertir 6 goles en 20 partidos durante su primera temporada en la CPL, donde solo disputó 998 minutos, es decir, promedió un tanto cada 166 minutos.

Pero, pese a tener ofertas de la primera división de Portugal y Suiza, además del ascenso de España, ninguna se concretó antes del 31 de enero, fecha de cierre del libro de pases. Ahí fue donde ganaron terreno los penquistas para asegurar al supuesto nuevo jugador del Vial.

Eso sí, puede ser que el jugador de 1.85 metros no llegue nunca a jugar en el Ester Roa Rebolledo de Concepción, tal como lo confirmó el mismo futbolista, ya que la idea sería partir cuando abra la ventana de verano, pese a tener contrato hasta fines del 2020.

Aún así se mostró "muy agradecido por esta oportunidad que me están permitiendo, que ellos crean en mí y me acojan para que pueda mostrarme. Lamento que la ventana se haya cerrado, que no se hayan dado los plazos para los contratos, pero sigo entrenando y me trato de enfocar dentro de la cancha".

Revisa las mejores jugadas de la joven promesa canadiense: