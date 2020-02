¿Cuándo, a qué hora y quién transmite el duelo de Garin por los cuartos de final del ATP de Rio de Janeiro?

Cristian Garin (25º del ranking ATP) enfrentará a Federico Coria (116º) por los cuartos de final del ATP 500 de Rio de Janeiro, un torneo que le ha sentado muy bien al chileno.

La primera raqueta nacional señaló después de su primer partido que quiere "dejar todo en el torneo más importante de Sudamerica", sobre todo considerando que es la semana previa al Abierto de Santiago, el retorno de Chile al circuito de tenis.

Por lo mismo, Gago tendrá una dura tarea ante el transandino desde las 15:00 en el Quadra Guga Kuerten de la ciudad carioca, con transmisión de ESPN y Tenis Channel, el canal oficial de la ITF.

En caso de ganar, Garin enfrentará al ganador de la llave entre el croata Borna Coric (32º) y el italiano Lorenzo Sonego (52º) tendría prácticamente asegurado su lugar entre los 20 mejores jugadores del mundo, algo que ningún chileno ha hecho desde Fernando González en mayo de 2010.

Programação de sexta-feira definida! Jogos começam a partir das 15h!

Here is our Friday order of play. #RioOpen pic.twitter.com/sPbNCgMeW6

— Rio Open (@RioOpenOficial) February 21, 2020