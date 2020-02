Holan se lanza contra Rueda: "Me hubiese gustado saber que se llevaba seis de mis titulares, un golpecito de teléfono no costaba nada"

El técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, convocó a una sorpresiva nómina de futbolistas para un microciclo que inicia la próxima semana y que coincide con una fuerte semana de preparación para Universidad Católica, la cual tendrá que enfrentar su debut en Copa Libertadores 2020, además de su duelo contra Unión La Calera por el Campeonato Nacional.

Ante ese escenario, el técnico de los "Cruzados" presentó su molestia en contra del seleccionador nacional, considerando que no existió un aviso previo de que convocarían a tantos de sus jugadores para estos entrenamientos en Juan Pinto Durán.

"En algún momento voy a hablar con él porque ya dije que para mí la selección es prioridad y apoyo irrestricto. Porque si todos los clubes no apoyan y se quejan, no ayudan al entrenador y no es lo que quiero decir, lo que pasa es que en nuestro caso particular, que tenemos dos partidos en cuatro días y un viaje entremedio, partido de Copa con debut en la Libertadores, hay que buscarle la diagonal, para encontrarle la vuelta y cumplir con la selección, lo que es indiscutible", aseguró Holan tras la victoria 3 a 1 a Deportes Iquique.

"Ya es tarde porque me hubiese gustado saber que se llevaba a seis jugadores titulares de mi equipo, y con esta realidad, un golpecito de teléfono no costaba nada y veíamos cómo lo podíamos solucionar", agregó.

Siguiendo esa línea, el DT cerró su postura, entregando en la fórmula que ocupará para sobrellevar estos dos partidos en cuatro días: "Para nosotros el campeonato es prioridad, y también la Copa, así que tenemos que ver en función del plantel, tengo que ver la posibilidad de ver a otros futbolistas que esperan su oportunidad y están muy bien entrenados. Lo que pasa es que no es fácil poner un equipo alternativo porque no viene haciendo fútbol, no es lo mismo a jugar 90 minutos".