La "U" busca dejar de pensar en el descenso y no perder el rastro de la UC ante Coquimbo Unido

Universidad de Chile vive un buen momento deportivo. A pesar de ser eliminados de la Copa Libertadores 2020 por Internacional de Porto Alegre, los dirigidos por Hernán Caputto llevan tres victorias al hilo en el Campeonato Nacional, lo que les ha permitido olvidarse -en parte- de la posibilidad de descenso que tuvieron durante casi toda la temporada 2019.

Bajo este escenario, la "U" se encuentra peleando los primeros lugares de la tabla de posiciones y no quiere perderle pisada al líder Universidad Católica, y para ello buscará tener una buena presentación frente a Coquimbo Unido este fin de semanas. Para ese duelo, Caputto será la consolidación del esquema 4-5-1 con el que derrotaron a Santiago Wanderers en Valparaíso y que le costaría el puesto a Ángelo Henríquez. El DT universitario no utilizaría al recuperado ex Manchester United y como único delantero volverá Joaquín Larrivey, acompañado de cinco volantes.

Dentro del mediocampo, una de las novedades será el ingreso de Gonzalo Espinoza -tras la expulsión de Moya-, todo supeditado a la evolución en la recuperación de su hermano, quien tuvo un accidente automovilístico y que lo tiene actualmente en coma.

De esa forma, y según lo entrenado en los últimos días, la "U" formaría ante Coquimbo con: Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Luis Casanova, Diego Carrasco, Jonathan Zacaría; Fernando Cornejo, Sebastián Galani, Gonzalo Espinoza, Walter Montillo, Pablo Aránguiz; y Joaquín Larrivey.

El compromiso entre "Azules" y "Piratas" está pactado para este domingo 23 de febrero (17:30 horas) en el Estadio Nacional, en un duelo válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2020.