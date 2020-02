El retorno de Pinilla al Nacional: "Es mi casa, aunque me pifien o me echen una puteada"

Un partido especial y aparte vivió Mauricio Pinilla con Coquimbo: volvía al Nacional para medirse a la U. Y el delantero estuvo a la altura de las expectativas, anotando el gol del empate que Coquimbo sacó ante los azules.

Pero no fue fácil la vuelta, ya que Pinilla fue pifiado a ratos, recordando su traumática salida de la tienda universitaria, con demandas de por medio. Sin embargo, el balance del ariete tras su paso por el recinto ñuñoíno fue positivo.

"Solo tengo lindos recuerdos de la U, fue lo más lindo defenderla, aunque fue lamentable lo que pasó. Ahora estoy viviendo un momento de paz y agradezco a la gente de Coquimbo por esto", declaró Pinilla.

Aunque marcó el tanto de una ansiada igualdad para su equipo, no lo celebró: "No corresponde. La U me hizo ser profesional y mejor hombre. En la interna es importante el punto, pero sigo respetando a la U. Para mí, ésta es mi casa, aunque me pifien o me echen una puteada".

Sobre el encuentro, Pinilla destacó el funcionamiento coquimbano para maniatar a un equipo azul que venía en alza. "De un principio, el DT Germán Corengia supo leer el partido, los anulamos y creamos ocasiones. En una desinteligencia nos hicieron el gol, pero no perdimos la forma. Si los apurábamos un poco más, hasta podríamos haber ganado", comentó.

"Habíamos hecho partidos muy buenos, pero con grandes vacíos en el medio. Ahora hicimos 90 minutos de calidad, sobre todo con esta U, especialmente ahora que está sana y en un momento de gracia", añadió el delantero.