Colo Colo no pudo ante Curicó Unido y cerró la cuarta derrota consecutiva de un complicado Mario Salas

Colo Colo cayó 1-0 ante Curicó Unido en el Estadio La Granja y no logra despegar de su mala racha en el Campeonato Nacional. Los dirigidos por Mario Salas no solo volvieron a perder, sino que además mostraron muy poco fondo futbolístico, sobre todo cuando estaban once contra once.

Durante el primer tiempo el "Cacique" no tuvo ninguna llegada al arco rival, mientras que los locales dominaron las acciones. Con Pablo Parra, Federico Castro y Diego Vera como principales armas de ataque, los albirrojos complicaron a los visitantes que lograron salvarse gracias a un seguro Brayan Cortés.

El equipo del "Comandante" mostraba pocas ideas y no lograba hacerse con la pelota, donde un solitario Leonardo Valencia trataba de armar jugadas en ofensiva, sin mucha ayuda del resto de sus compañeros.

Por lo mismo no sorprendió que en el inicio del complemento, a los 48 minutos, los curicanos abrieran la cuenta, cuando el "Viruta" Vera conectó dentro del área chica un centro de Castro y que poco pudo hacer el guardameta de los "Albos".

Salas sintió el golpe y rápidamente movió sus piezas, haciendo ingresar a Matías Fernández por Gabriel Suazo y así mejorar el control del mediocampo. También despertó el cuadro de Macul, ya que por medio de cabezazos de Nicolás Blandi y Marcos Bolados complicó el arco de Paulo Garcés, pero al minuto del ingreso de Fernández, Carlos Carmona recibió la segunda cartulina amarilla, dejando a su equipo con 10 y haciendo todo más difícil.

Nicolás Larcamón, por su parte, envió a la cancha a Sebastián Jaime y Bayron Oyarzo, para aprovechar los espacios y por medio del contragolpe complicar a Colo Colo, quienes intentaban con más ganas que fútbol, sumando a gente en ofensiva con la entrada de Javier Parraguez por Brayan Vejar, quien hizo de lateral derecho en desmedro de Oscar Opazo.

Pero al "Cacique" no le alcanzó y cerró su cuarta derrota al hilo en el Campeonato Nacional, lo que complica aún más a Salas en la banca del Monumental, sobre todo cuando se viene marzo, un mes clave para las aspiraciones de Blanco y Negro por la Copa Libertadores. Curicó, por su parte, se mete en la parte alta a solo tres puntos de Universidad Católica, mientras Colo Colo ya está a 12.