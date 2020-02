Hernán Caputto lamentó el empate entre la "U" y Coquimbo: “Merecimos ganar”

Universidad de Chile empató 1-1 con Coquimbo Unido y quedó en la tercera ubicación del Campeonato Nacional. Una vez terminado el encuentro, el técnico de los “azules”, Hernán Caputto, lamentó el resultado ante los piratas y analizó el retorno a la titularidad de Jonathan Zacaría.

"Hay cosas que se han ganado, como Jonathan (Zacaría). Creo que es importante tras casi dos años sin ser titular. Son importantes varias cosas, pero obvio que uno siempre quiere ganar", inició el ex arquero en conferencia de prensa.

El ex entrenador de la Roja sub 17 considera que la “U” mereció llevarse los tres puntos del Estadio Nacional: "Probablemente algunas cosas que planificamos y sentimos que iban a ser importantes, no pudieron pasar, sobre todo en el primer tiempo. Podría decir que tuvimos para uno o dos goles más, pero esto es fútbol y no convertimos. Lamento el empate porque creo que merecimos ganar".

"No considero que tenga un equipo corto. Nos tocaron varios jugadores fuera por lesión y expulsiones, pero somos un equipo competitivo. Creo que el equipo va en crecimiento, aunque queríamos ganar", complementó.

Finalmente, al ser consultado por una posible dependencia de Walter Montillo y Pablo Aránguiz, Caputto aseguró que "no haría ese análisis, pero no ha sido así, independiente que son jugadores super importantes. Seguramente que Walter (Montillo) y Pablo (Aránguiz) son determinantes en temas ofensivos y no podemos depender todo de ellos, pero hay variantes dentro del juego, que tal vez hoy no se vieron en su totalidad".