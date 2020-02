Jonathan Zacaría y su regreso a la titularidad en la "U": "Estuve mucho tiempo fuera, es difícil tomárselo con calma"

Universidad de Chile igualó 1-1 con Coquimbo Unido en el Estadio Nacional y no pudo acercarse al líder del Campeonato Nacional, Universidad Católica. El encuentro estuvo marcado por el regreso de Jonathan Zacaría a la titularidad en los "azules" después de más de dos años y no ocultó su emoción tras volver a jugar 90 minutos.

"Después de tanto tiempo, volver a jugar 90 minutos cuesta un poco, pero lo hice de buena manera. Obviamente, nosotros de local tenemos que atacar siempre, creo que lo hicimos por momentos, pero también hubo momentos que perdimos la pelota, eso es lo que nos reprochamos", inició el zurdo una vez terminado el partido ante los piratas.

El argentino jugó como lateral izquierdo en reemplazo de Jean Beausejour y señaló que se sintió "bien, cuando estuve en Palestino jugué mucho tiempo de lateral, pero obviamente me costó un poco, hace mucho que no jugaba. Peleamos el puesto día a día, después es el técnico el que toma las decisiones. Ahora, Jean (Beausejour) va a estar un tiempo afuera, si me toca estar hacerlo de la mejor manera".

El 9 de diciembre de 2017, la "U" venció a Deportes Iquique con solitaria anotación de Alejandro Contreras. Aquel partido fue el último que jugó Zacaría desde el arranque y después de más dos años sin ser titular, el zurdo sintió ansias por retornar al césped: "estuve mucho tiempo fuera, es difícil tomárselo con calma, pero a medida que se iba acercando el tiempo de volver a las canchas, me sentí ansioso, pero me siento bien".

El volante de 30 años sufrió una seguidilla de lesiones graves que lo marginaron de las canchas, sin embargo, se ganó su renovación de contrato "entrenando, los dirigentes me conocían, el cuerpo técnico me conocía, confiaron en mí y lo agradezco mucho".

"Todos los que estamos en el plantel estamos capacitados para afrontar los partidos, después decide el técnico y tenemos que estar a la altura al momento de jugar. Que confíen en mí, lo tengo que demostrar en la cancha", agregó.

Finalmente, el jugador formado en Almirante Brown indicó que jugando como marcador de punta "los recorridos son mucho más largos, pero si estamos bien en defensa, podemos atacar más de local".