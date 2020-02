El último adiós: Los Lakers le rindieron homenaje en una "Celebración a la vida" a Kobe Bryant

El último adiós a una leyenda. El lunes 24 de febrero fue una fecha especial para Los Angeles Lakers. Esto porque le rindieron homenaje en una "Celebración a la vida" al fallecido ex basquetbolista, Kobe Bryant.

El Staples Center se unió en una sola voz para despedir por última vez a "Black Mamba" y a su hija, Gianna Bryant. A la ceremonia asistieron amigos de la familia, jugadores y distintas personalidades de diversos ámbitos en Estados Unidos.

Uno de los que se mostró más emocionado fue Michael Jordan. La leyenda de los Chicago Bulls, evidentemente dolido por la situación, comentó: "Ya está, voy a tener que ver otro meme mío llorando". Además, expresó la relación que tenía con Kobe: "Según le fui conociendo, yo quise ser el mejor hermano mayor posible".

En tanto, Shaquille O'Neal también tuvo emotivas palabras en memoria del ex jugador: "Ahora nos toca a nosotros continuar con tu legado". Por otra parte, "Shaq" también recordó la relación que tuvo con el 24: "Era complicada. Parecida a la que mantuvieron John Lennon y Paul McCartney en The Beatles".

Finalmente Vanessa, la viuda de Bryant y madre de "Gigi", no solo hizo acto de presencia, sino que también dedicó emotivas palabras: "Dios sabía que no se podían ir de la tierra el uno sin el otro. Por eso se los llevó a las dos al cielo al mismo tiempo".

