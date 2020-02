Tomás Barrios y su primera victoria en el Chile Open: "Hasta ahora es el partido más importante de mi carrera"

Tomás Barrios (300º del ranking ATP) consiguió su primera gran victoria en el Chile Open. El chillanejo derrotó en tres parciales al español Carlos Taberner (175º) por 4-6, 6-4 y 6-2, con lo que se metió a la segunda ronda del torneo.

Una vez finalizado el encuentro, el tenista nacional se refirió, en conferencia de prensa, a lo que fue su triunfo: "Me siento increíble. Jugué un buen partido después del primer set y a un nivel muy alto. Supe manejar la presión, me solté con el saque y eso me llevó a ganar".

Además, se mostró satisfecho e ilusionado con su primera victoria en un ATP: "Un partido en casa siempre es difícil, así que estoy muy feliz. Creo que hasta ahora es el partido más importante de mi carrera".

En tanto, consultado sobre el cruce de segunda ronda con el boliviano Hugo Dellien (94º), Barrios comentó: "Estudiaré a mi rival, voy a tener que jugar como hoy o mejor para seguir avanzando. Todos los rivales en un torneo ATP son muy duros".

Finalmente, aprovechó para expresar su felicidad de jugar un torneo de este tipo: "El nivel de experiencia es increíble. Nunca había jugado un cuadro final de un ATP y es algo tremendo. Espero me sirva mucho porque estoy es a lo que aspiramos los que vamos creciendo para llegar a un gran nivel".