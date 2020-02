El City oficializa su apelación ante el TAS con la esperanza de seguir compitiendo internacionalmente

El 14 de febrero no fue, precisamente, un día muy feliz para el Manchester City Menos de celebración. Es que hace casi dos semanas, el equipo que dirige Pep Guardiola y en el que milita Claudio Bravo recibió la sanción de la UEFA, que implica prohibición de competir internacionalmente por dos años más una multa con 30 millones de euros por "infracciones graves" de las normas de la confederación europea de balompié respecto del juego limpio financiero y la concesión de licencias a los clubes, tras ser declarado culpable por una Cámara Arbitral del Órgano de Control Financiero de los Clubes (CFCB, por su sigla en inglés). Ahora, la entidad ha presentado su apelación formal, intentando zafar de -al menos- una parte de las penas.

En un comunicado, la UEFA explica la sanción del City debido a que "exageró sus ingresos por auspicios en la información presentada entre 2012 y 2016". El club también fue declarado culpable de "no cooperar en la investigación del CFCB”. Inmediatamente, los “ciudadanos” dejaron claras sus intenciones de impugnar esa sentencia, diciendo -en un comunicado- que estaban "decepcionados pero no sorprendidos" por el veredicto, calificando el proceso de "perjudicial".

En su primera respuesta ampliada a el durísimo castigo, el director ejecutivo del City, Ferrán Soriano, calificó las acusaciones de "falsas", añadiendo que el club "hará todo lo posible para demostrar" la inocencia de los cargos que les imputan

Así pues, este miércoles, el City ha presentado su apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que ha recibido la defensa de la institución. En general, los procedimientos apelación del TAS implican un intercambio de escritos entre las partes mientras se convoca un panel de expertos que actúan como jueces. "Una vez que el grupo se ha constituido oficialmente, dicta instrucciones de procedimiento, entre otras cosas, con respecto a la celebración de una audiencia. Después de la ella, se delibera y, luego, el TAS emite su decisión en forma de un laudo arbitral. No es posible indicar en este momento cuándo se emitirá una sentencia definitiva sobre este asunto".

En el Reino Unido, en todo caso, especulan con las buenas chances que tiene el City de resultar favorecido con la apelación, toda vez que en ocasiones anteriores, cuando el PSG, el Galatasaray y el AC Milan han acudido al TAS, la UEFA no ha sido capaz de pelear contra los mejores abogados del mundo disponibles en esta materia o, simplemente, no ha querido entrar en la refriega, ayudando así a prontas resoluciones, que no afecten el desarrollo de la Liga de Campeones 2020-2021, donde el club de Manchester debería estar clasificado.