Las expectativas del coach de Tomás Barrios: "Está jugando a un gran nivel, todos esperamos que este año sea el despegue"

Tomás Barrios (300º) consiguió su primer triunfo en un torneo ATP en el Chile Open. El tenista nacional derrotó el lunes en tres parciales al español Carlos Taberner (175º) por 4-6, 6-4 y 6-2. Su próximo desafío será este miércoles ante el boliviano Hugo Dellien (94º).

El arranque de año del chillanejo ha tenido más altos que bajos. Pese a que no logró avanzar muchas rondas en los challengers de Bendigo y Punta del Este, en los dos M25 de Lima sí consiguió un gran rendimiento, con un título y una final.

La mira de Barrios está puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde para clasificar necesita mantenerse dentro de los primeros 300 jugadores del ranking de la ATP. En conversación con El Gráfico Chile, Guillermo Gómez, entrenador del tenista y también de Alejandro Tabilo, se refiere al gran momento que vive su pupilo y a la proyección para el resto de la temporada.

¿Cómo lo ves tenísticamente en el ATP de Santiago?

Está muy motivado, jugando a un gran nivel. El lunes lo demostró, sobre todo en el segundo y tercer sets. Está contento y bien físicamente, sin ninguna molestia. Eso genera una expectativa mayor sobre cómo le siga yendo.

¿Qué esperas del partido contra Dellien?

Dellien es un jugador muy competitivo, está dentro de los 100 mejores del mundo y lleva bastante tiempo ahí. Claramente es un rival de envergadura, pero Tomás está jugando a gran nivel y esperamos poder llevarnos el triunfo.

Sobre el despegue de Tomás, ¿crees que se podría dar esta temporada?

Todos esperamos que este año sea el despegue, mientras antes, mejor. Pero creo que todavía tiene que hacer un proceso, seguir mejorando muchas cosas que le faltan. Va por un buen camino, está haciéndolo bien, está entregándose al 100 por ciento de sus capacidades, entonces, creo que si no es este año, que ojalá que sea, el próximo me imagino que lo va a lograr. En algún minuto va a explotar y va a explotar muy bien, porque tiene gran nivel.

En cuanto a las posibilidades de llegar a Tokio, ¿cómo ven lo que se viene?

Si mantiene este nivel de tenis, seguramente va a llegar a los Juegos Olímpicos. En el caso de que estemos muy justos con los puntos, veremos alguna modificación en el calendario. De momento no pensamos en eso, sino que creemos que con el nivel con el que está jugando, y si sigue compitiendo sin lesiones ni nada, va a llegar sin problemas.

Finalmente, ¿qué te parecieron las declaraciones del "Chino" Ríos, quien, de alguna manera, miró en menos tu trabajo?

Él tendrá sus razones y justificadas, me imagino. Yo no he interactuado nunca con él, nunca lo he visto en un entrenamiento nuestro. Yo, como he dicho siempre, feliz de aportar con "Ale" Tabilo hasta el minuto que llegue y si él tiene que volar o ir a otro lado, bienvenido sea. Yo trabajo en el presente, con los jugadores que pueda tener y entregando lo máximo de mí.