Tabilo no pudo dar batacazo ante 38 del mundo y dijo adiós al ATP de Santiago

No la tenía nada de fácil Alejandro Tabilo (166° del mundo) en los octavos de final del ATP 250 de Santiago. Es que tras debutar el martes con un sólido triunfo ante el veterano italiano Paolo Lorenzi (121°), el chileno enfrentaba este miércoles nada menos que al segundo favorito del certamen: el noruego Casper Ruud, 38 del planeta.

Y si bien "Jano" no pudo dar el batacazo, le hizo un gran partido al europeo, y por largos pasajes no se notó la diferencia de ranking. Sólo lo perdió en ajustado 6-4 y 7-5 por no aprovechar las chances que tuvo en un partido donde contó con un espectacular apoyo de los fanáticos locales.

Eso sí, el encuentro no comenzó bien para el criollo, pues su rival le quebró en el primer game y se puso rápidamente arriba 3-1. Pero poco a poco el zurdo nacido en Canadá comenzó a levantar y a entrar en la velocidad de juego de Ruud y consiguió la ruptura en el sexto juego. Luego, en el octavo tuvo tres chances para volver a romper el envío, pero no las pudo sacar adelante y en el noveno entregó el suyo, lo cual fue clave para perder el set.

Tabilo no pudo dar la sorpresa

En el segundo episodio se vio un duelo aún más parejos, con ambos jugadores firmes con su servicio. Eso hasta que en el undécimo game el criollo flaqueó y lo entregó con dos dobles faltas seguidas para que el noruego sentenciara todo en el siguiente en una hora y media.

De esta manera, Tabilo no pudo dar la sorpresa ante un jugador que pasa por el mejor momento de su carrera y que ganó hace dos semanas en Buenos Aires el primer título de su carrera, por lo que es serio candidato al título en Santiago. Sin embargo, la tremenda ovación que se llevó el nacional resume la dura batalla que brindó en el court central del club San Carlos de Apoquindo.

La eliminación de "Jano" se sumó a la de Tomás Barrios (300°), quien antes cayó ante el boliviano Hugo Dellien (94°) y Cristian Garin (18°), primer sembrado, quedó como único representante criollo en el cuadro principal de singles, donde hará su estreno este jueves ante el español Alejandro Davidovich (98°).