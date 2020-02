Elías trata de zanjar el tema con Ríos: "No puedo prescindir del médico o del kinesiólogo"

Sergio Elías, presidente de la Federación de Tenis, no se complica mucho para explicar la ausencia de Marcelo Ríos de la serie de Copa Davis de la próxima semana en Suecia. Para el dirigente, la cosa es simple: no hay recursos suficientes para llevar dos asistentes técnicos para el capitán y, ante eso, se acota la delegación, privilegiando a quienes son indispensables. “No puedo prescindir del médico, o del kinesiólogo… Van cuatro jugadores, y llevar tres técnicos me parece una exageración”, resume el directivo. En todo caso, intenta aclarar y sacar del foco de la polémica de declaraciones cruzadas a Cristian Garín.

“El tema que arma esta batahola -que no entiendo- es porque se menciona a Cristian Garín. Pero, cuando hablo de él, en realidad estoy hablando del equipo. De hecho, con el hablé una vez por WhatsApp. Luego, me entendí con su manager, pero para hablar de las platas del equipo completo, no de él en particular”, zanja Elías.

El presidente se apura en despejar otra duda respecto del número uno de Chile. Se supone que había pedido más plata para esta serie de Copa Davis pero que, además, quería llevar a su familia: “No. Nada que ver… ¿quién dijo eso?”, sentencia.

En todo caso, el salto de Garín en el ranking ATP le da un nuevo estatus a él y al equipo. Eso implica apuntar a mejorar ciertas cosas, como los dineros que llegan a los jugadores.

“Lo único que puedo decir es que hay que reducir costos, como lo hemos hecho en muchas cosas, porque la cantidad de premios que se otorga al equipo tenemos que mejorarla y, obviamente, hay que tomar medidas. A algunos no les gustan esas medidas y es lamentable. pero para eso estamos la directiva”.

Ante esos presupuestos, se opta por hacer ajustes. Pero ¿por qué el “Chino” es el que da fuera? Simple, para Elías:"porque es más caro. Llevar a Marcelo es más caro que el resto. No puedo prescindir del médico, o del kinesiólogo… Van cuatro jugadores y llevar tres técnicos me parece una exageración. A alguien teníamos que sacrificar. El tema es que el directorio estimó necesario, en esta oportunidad, no llevar a Marcelo Ríos por lo que significa en costos”.

De paso, el directivo desmitifica la condición de ad honorem de la posición del exnúmero uno del mundo en el staff técnico del equipo chileno.

“Eso no es así. Cuando fuimos a Austria, el año pasado, se le dio un bono, y él se pagó el pasaje, mientras la Federación se hizo cargo de su estadía y alimentación. Cuando fuimos a Madrid, también se le dio un honorario más pasaje, el hospedaje y la alimentación, porque ahí había un poco más de plata en premios para la Federación. Cuando hay plata, no hay problema (de contar con Ríos en la delegación). Cuando hay poca plata, hay que restringir los gastos…”

El plan de austeridad, en todo caso, no pega sólo en la presencia de Ríos. “Es importante que se sepa que ahora no va nadie del personal de la Federación. Siempre se requiere a alguien para coordinar los temas logísticos allá. Y para este viaje no llevamos a nadie, me voy a encargar yo de ese tema. Voy yo como representante, viajo solo. Y, por si acaso, viajo en clase turista, y no en ejecutiva. Eso sí, lo paga la Federación, porque trabajamos ad honorem para la Federación… Lo mínimo que pido es, cuando viaje a un tema oficial, sea costo de la Federación”, argumenta Elías.

El presidente aprovecha de sacar del tema al capitán, Nicolás Massú. “No tiene nada que ver con la decisión (de no contar con Ríos). No se trata de que él haga un esfuerzo (respecto de sus premios). El preferiría llevar a Marcelo. Lamentablemente, le expliqué que el equipo, como está ahora, con la estructura actual, con jugadores jóvenes y bien ranqueados, con Garín entre 20 mejores del mundo, implica tener consideración hacia la carrera de ellos, y destinarles un premio mayor que antes. Ese aumento, en esa parte del presupuesto, repercute en el costo total de esta serie de Copa Davis”.

“El tema Marcelo es netamente económico”, insiste cerrando Elías. “Tenemos un capitán que es uno de los mejores del mundo, pero lo de Ríos no pasa por ningún otro lado que económico. Tenemos claro que es aporte, no se duda de aquello, pero no hay que olvidarse que recibimos una federación con 1.500 millones de pesos de deuda. Hoy estamos saliendo de esos problemas financieros, algo que se ha logrado con esfuerzo y tomando medidas, como ahora… No a todos les gusta. Es la parte ingrata del dirigente: a veces debe tomar medidas que no son del gusto de todo el mundo. Es nuestro deber y obligación, por algo asumimos esta responsabilidad, pero viene con el cargo encargarse de estos temas, que no son agradables para nadie”, concluye el presidente de la entidad.