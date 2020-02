Caputto le responde a Johnny Herrera: "No quedó ninguna conversación pendiente con él en la 'U'"

El técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputto, se refirió a las nuevas polémicas declaraciones de Johnny Herrera tras su salida de la institución, y que apuntaban directamente en contra del actual DT de los "Azules" por haber dejado abandonada la formación de los cadetes del club.

Ante eso, y en la previa al duelo de este fin de semana contra O'Higgins, Caputto manifestó que "todo lo que conversé no es lo que me adecua a mí de mejor manera, lo que tengo que hablar lo hago y de ahí mandar un recado por la prensa no es conveniente, respeto declaraciones pero le deseo lo mejor a Johnny porque es un ídolo del club. No quedó ninguna conversación pendiente con Johnny Herrera, conversamos, tuvimos la posibilidad y eso debe ser, pero después no es un tema de prensa, si hay que hablar bien, pero para mí ya está".

Por otra parte, el entrenador de los laicos aterrizó las ilusiones de los hinchas universitarios, pensando en el título del Campeonato Nacional 2020 y también se refirió a la ausencia de ellos mismos para el duelo contra los de Rancagua.

"Yo creo que somos un equipo competitivo, en rodaje todavía, pero nosotros vamos paso a paso, es importante subir los niveles individuales, por supuesto que la confianza le genera al jugador sentirse más cómodo y es una tranquilidad para jugar y vamos por ese camino, hay que seguir y así seguiremos", aseguró Caputto.

"Efectivamente para nosotros estar sin nuestra gente influye, porque es mucha gente la que va. Ya pasó que no estaba un grupo importante, pero no pasa por nosotros y ojalá podamos estar como local y visita el resto de nosotros. Pero esto escapa de nosotros", cerró.

El partido entre O'Higgins y la "U" está programado para este domingo 1 de marzo (18:00 horas) en el estadio El Teniente de Rancagua, válido por la sexta fecha del Campeonato Nacional.