Garín y el caso "Chino" Ríos: "Todos conocemos a Marcelo, pero como dijo él yo no tengo nada que ver"

Cristian Garin (18° del mundo) tuvo que batallar bastante para tener un debut triunfal en el ATP 250 de Santiago. El chileno avanzó a los cuartos de final del certamen tras derrotar al español Alejandro Davidovich Fokina (98°) por 6-2, 0-6 y 7-6 (4), en un partido donde el "Tanque" evidenció dolores en la espalda.

Pero no sólo los problemas físicos complican a "Gago", pues esta semana se vio involucrado en el conflicto entre Marcelo Ríos con la Federación de Tenis de Chile. El "Chino" renunció al equipo de Copa Davis tras acusar al presidente del organismo, Sergio Elías, de que le mintió en su explicación para no llevarlo la próxima semana a Estocolmo para la serie contra Suecia, argumentando que el ariqueño había pedido más dinero y eso impedía que el ex número uno del mundo se pudiera subir al viaje rumbo a Suecia.

Pese a eso, la primera raqueta chilena se desmarcó de ese conflicto durante su participación en el ATP 250 de Santiago, desconoció las versiones de prensa que hablaban de que él pedía más dinero y dijo que su representante es el único encargado del tema dineros.

"Todos conocemos a Marcelo (Ríos). Fue un tema en el que yo no tengo nada que ver. Como lo dijo él, fue así. Yo esas cosas no las hablo, tengo un manager que se encarga de eso, no fue así. No leí la nota, algo escuché, pero no tengo nada que ver con eso y no me encargo tampoco", aseguró Garín.

"Marcelo es importante. Viene estando con nosotros hace mucho tiempo. La verdad es que no estoy muy informado de lo que pasó, pero del tema económico no tengo nada que ver", agregó el ariqueño, lamentando la ausencia del "Chino" en Estocolmo.