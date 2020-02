Hooligans interrumpieron práctica de equipo holandés para darle una charla técnica a los jugadores

El entrenamiento del pasado miércoles será inolvidable para los jugadores y cuerpo técnico del ADO Den Haag de Holanda. En medio de la práctica, un grupo de molestos hooligans (barristas) del club ingresaron a la cancha para interrumpir los trabajos que realizaba el técnico Alan Pardew.

En ella, y según lo recabado Football Orange, los fanáticos colocaron una pizarra llevada por ellos mismos para "corregir los errores" del entrenador, quien no ha podido levantar a la escuadra holandesa y que actualmente ocupa el antepenúltimo lugar de la Eredivisie, primera división de ese país.

El mismo medio cuenta en detalle cuando Pardew estaba conversando con sus dirigidos cuando 15 forofos se tomaron el entrenamiento y los futbolistas estuvieron en la obligación de escucharlos. Eso sí, toda la intervención ocurrió con normalidad y no pasó a mayores.

Pardew, ex técnico de Newcastle United, asumió en diciembre del año pasado, y aunque debutó con un triunfo, en los últimos cinco encuentros sólo ha logrado conseguir dos empates. "Fui contratado para salvar al equipo del descenso y estoy tratando de hacerlo. En todo, sistemas, formaciones, tratamos de encontrar el equilibrio adecuado para el equipo", señaló en su última conferencia de prensa.

The supporters of The Hague are tired of the players and their efforts. They went on to the field including flipboard and tactics during the training. #afraidofsecondleague #ado pic.twitter.com/wTdbkqsYh7

— Hardcorehooligan.nl (@HHooligan) February 26, 2020