¿Cuánto afecta la ausencia del "Chino" Ríos en el equipo de Copa Davis?

Marcelo "Chino" Ríos es reconocido en el mundo del tenis por su personalidad cortante y complicada. Dentro de ese camino, ha sido protagonista de varias situaciones extra tenísticas acordes a su estilo y personalidad, tanto dentro como fuera de nuestro país. Una de ellas, es la recordada polémica donde insultó a los medios de comunicación en la previa a la serie frente a Ecuador, diciéndoles "chúpenla todos ustedes. Yo no hablo con la prensa. Síganla chupando". Esas declaraciones tuvieron repercusión mundial y le costaron una multa económica por parte de la Federación Internacional de Tenis (ITF) por "violar el código de conducta de la Copa Davis". Además, ese episodio lo hizo separarse por casi un año del equipo, volviendo para el repechaje del Grupo Mundial ante Austria en Salzburgo.

Hoy en día, a casi un año de ese capítulo, el propio Ríos sufre un nuevo episodio de controversia frente al presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías. Según explica el timonel, la escasez de recursos que terminaron sacando al "Chino" del viaje a Estocolmo para enfrentar el repechaje del Grupo Mundial ante Suecia de la próxima semana. Sin embargo, la versión del ex tenista dice que Elías le mintió al decirle que lo "bajaba" del viaje por destinar más recursos para Cristian Garín. Ríos habló con la principal raqueta nacional, desmintió esa versión y generó el enojo absoluto del ex número uno del mundo.

"El tema Marcelo es netamente económico", explica el propio timonel a El Gráfico Chile, agregando que "no puedo prescindir del médico, o del kinesiólogo… Van cuatro jugadores, y llevar tres técnicos me parece una exageración. Tenemos un capitán que es uno de los mejores del mundo, pero lo de Ríos no pasa por ningún otro lado que económico. Tenemos claro que es aporte, no se duda de aquello, pero no hay que olvidarse que recibimos una federación con 1.500 millones de pesos de deuda. Hoy estamos saliendo de esos problemas financieros".

"Siempre es bueno que esté el 'Chino""

A pesar de las innumerables polémicas y la forma de ser de Ríos, los tenistas nacionales han estado constantemente avalando su trabajo dentro de la cancha. "Tener al 'Chino' siempre ha sido increíble, siempre es bueno cuando está por todo lo que aporta y por lo que es", comentaba el ex integrante del equipo nacional, Hans Podlipnik, a este medio. "Marcelo (Ríos) ha sido fundamental. Ha estado en casi todas las series desde que empezamos a subir en el Grupo Mundial. Da muchos consejos y se va a extrañar obviamente", agregó Alejandro Tabilo, tras sus partidos en el ATP de Santiago antes de integrarse al equipo chileno.

Dentro de esa misma lógica, Nicolás Massú se refirió al caso de su ex compañero de equipo, y también mano derecha en la tarea de la capitanía de la Davis desde 2014, manifestando que se le extrañará, pero que confía en la tarea que pueda realizar Jorge Aguilar, quien ha acompañado a Garín durante las últimas semanas de éxito en el circuito ATP.

"Marcelo (Ríos) ha sido una parte importante en el proceso y ojalá que estos temas se solucionen en el futuro. Creo que todos los que están en el equipo, sea masajista, encordador, doctor, kinesiólogo, ayudantes técnicos, son todos muy importantes y los necesito. Necesito tener distintas personas al lado que me puedan ayudar, los conozco hace muchos años. Ahora nos ayudará Jorge. Él está viajando con Garin, tienen buena conexión y los resultados están a la vista. Es una persona que, como el resto del equipo, siempre está disponible y eso es grato. Tiene buena energía también", cerró el Vampiro.