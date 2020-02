Técnica, táctica y temperamento: Las claves del "Mostaza" Merlo para explicar la transformación goleadora de Aued en la UC

Antes de recalar en Universidad Católica, Luciano Aued llevaba diez años jugando fútbol a nivel profesional y su registro de goleador era escueto. Su estadística indicaba que tras disputar 77 partidos por Gimnasia y Esgrima de La Plata, 148 por Racing Club y dos amistosos con la selección de Argentina sólo acumulaba tres goles.

Claramente la UC no fichaba a un carta de gol cuando "Luli" llegó a mediados de 2017, para cubrir el vacío que dejó su compatriota Enzo Kalinski. Sin embargo, en San Carlos de Apoquindo Aued se transformó en un futbolista con poder de fuego: en 88 partidos oficiales disputados con la camiseta de la "Franja" registra 20 tantos.

Uno de los técnicos que tuvo Aued antes de llegar a la precordillera fue el histórico Reinaldo Merlo."Mostaza" fue clave en la carrera del hoy referente de la UC, ya que en la temporada 2013-2014 comenzó a darle oportunidades en cancha cuando el zurdo era un jugador prescindible en Racing. Tras ello vino su conocida consolidación con Diego Cocca.

A Merlo le alegra el presente goleador de Aued en Católica, pero no le sorprende. "Sé que le está yendo bien y no es casualidad. Hoy tiene más llegada al arco rival y me parece muy bien, porque es un jugador muy técnico y que se sabe mover muy bien dentro del campo de juego", comenta.

Tanto con "Mostaza" como con los otros entrenadores que tuvo en Argentina, Aued actuó como un volante central con responsabilidades fundamentalmente defensivas. Y para DT que conquistó el Apertura 2001 con la "Academia" eso tenía mucho sentido "porque Luciano es un jugador que tiene muy buena marca, muy buen pase y que desde una posición más retrasada sabe construir bien el ataque y colaborar con la defensa".

En definitiva, Reinaldo Merlo cree que Aued puede responder tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. "Es tremendamente táctico, sabe mucho de las ubicaciones dentro del campo de juego, tiene buena pegada y ahora sumó un gol. Ofrece un buen complemento y a eso debe sumarse su temperamento", plantea.

Justamente el tema mental también es factor para el "Mostaza" para entender el actual registro goleador de Aued, ya que 14 de 20 de sus goles por la UC han sido vía penal. Y Merlo cree que el tomar esa responsabilidad da cuenta de sus condiciones. "Es un futbolista con mucho temperamento, es un caudillo y sabe tomar el liderazgo tanto dentro como fuera de la cancha", apunta.

Después de marcar dos tantos con Racing y uno con la selección de Argentina, Luciano Aued multiplicó su cuota goleadora en la UC. A la fecha, "Luli" aparece como el tercer jugador con más goles en la "Franja" en el plantel que dirige Ariel Holan, sólo por detrás de José Pedro Fuenzalida (40 goles en 247 partidos) y Diego Buonanotte (30 goles en 115 partidos).