La "Revolución Lusa" y la "Banana Mecánica": Las exóticas apuestas europeas de las selecciones sudamericanas a un mes de las Clasificatorias

Los entrenadores portugueses están de moda en Sudamérica. A comienzos del año pasado, la Federación Colombiana sorprendió al subcontinente fichando a Carlos Queiroz, un trotamundos del fútbol, pero sin experiencia en este lado del planeta.

La tendencia la siguió el Flamengo, que en junio contrató a Jorge Jesus, con resultados inmediatos, ya que ganó la Copa Libertadores y el Brasileirao. El Santos pretende replicar el modelo y luego de la salida de Jorge Sampaoli, se decidió por Jesualdo Ferreira para la banca.

Justamente el casildense pudo ser el DT de Venezuela de cara a las Clasificatorias rumbo a Catar 2022, que arrancan en un mes. Sin embargo, la “Vinotinto” prefirió a otro luso, José Peseiro.

Chile debutará ante Uruguay en Montevideo en el inicio del camino para clasificar al Mundial de Catar 2022 La Roja deberá visitar a los charrúas en el Estadio Centenario y luego recibirá a Colombia como local. Revisa el fixture completo de las Clasificatorias sudamericanas.

“Le puede dar un plus a Venezuela”

Las vueltas de la vida, Peseiro se verá las caras en las Clasificatorias con su ex jefe, Queiroz, ya que fue su ayudante en el Real Madrid entre el 2003 y el 2004. El flamante DT de los “Llaneros” está lejos de ser un novato, aunque su carrera, más allá de su país, se ha forjado en destinos futbolísticos exóticos como Arabia Saudita, Grecia, Rumania, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

El punto más alto de su trayectoria fue en el Sporting de Lisboa, club con el que llegó al partido definitorio de la Copa UEFA -hoy Europa League- en el 2005, donde perdió ante el CSKA de Moscú. En ese cuadro jugaba un chileno con un largo paso por Portugal, Rodrigo Tello, quien cuenta qué podemos esperar del nuevo técnico de la “Vinotinto”.

“Tuve una experiencia agridulce con él. Estuve cuatro o cinco meses sin jugar casi ningún minuto desde que llegó. Yo tenía una oferta para un préstamo y él decidió empezar a ponerme, y en la segunda parte de ese año fui titular indiscutido”, recuerda el zurdo. “Terminamos peleando el campeonato hasta la última fecha y jugamos la final europea”, complementa.

“Es muy ordenado siempre, juega ofensivamente con un ataque bastante estructurado. Yo lo considero más ofensivo que defensivo, pero va a depender de los jugadores que tenga”, prosigue el formado en Universidad de Chile. “En ese sentido, Venezuela tiene con qué hacer un buen equipo y él le puede dar un plus, ahora que los entrenadores portugueses están de moda en Sudamérica. Viendo a esta generación venezolana, tiene buenos jóvenes, tiene recambio, y creo que él es una buena opción. Va a imponer sus ideas”, cierra.

"Cruyff tiene la oportunidad de demostrar por qué lo contrataron"

El apellido Cruyff está asociado a una de las revoluciones futbolísticas más grandes de la historia. Las bases de lo que hoy es el Barcelona las sentó Johan, el alma de la "Naranja Mecánica”, mientras que su hijo Jordi intentará formar una "Banana Mecánica", como la han bautizado en la tierra del Guayas, con una selección ecuatoriana que ganó el Sudamericano Sub 20 del año pasado en nuestro país y que luego fue tercera en el Mundial de Polonia. Volver a un torneo planetario adulto tras dos ausencias es el objetivo.

Ahora, si Peseiro ha estado en lugares exóticos, el holandés no se queda atrás, claro que con bastante menos trayectoria. El Maccabi Tel Aviv de Israel y el Chongqing Lifan de China son sus únicas experiencias previas en la banca.

Eso no le preocupa a Iván Hurtado, el jugador que más veces vistió la camiseta de la “Tri”. “Por ahí no conoce el medio, no ha dirigido en nuestro continente, pero tiene la oportunidad de demostrar por qué lo contrataron, su capacidad, para hacer el equipo que todos queremos, ganador en todo momento, con una buena imagen y una base sólida”, confía el otrora defensa.

“Esto es una muestra de que el fútbol, hoy por hoy, se ha globalizado tanto y de que lo que se marcó anteriormente, que los europeos dirigían en sus países y era muy difícil verlos por América, ya no existe”, continúa el dos veces mundialista, quien después de su retiro se dedicó a la política. “Nuestras federaciones creen en el trabajo europeo para que puedan transmitir sus conocimientos, su preparación y su experiencia, y así armen muy buenos equipos, que ilusionen y nos den la confianza para soñar”, finaliza.