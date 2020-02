Garin le entregó su apoyo al equipo de Copa Davis: "Confío plenamente en que 'Ale', 'Tomi' y Bastián lo darán todo"

View this post on Instagram

Hola a todos, quiero informar que debido a mi lesion de espalda, síndrome facetario lumbar, mi equipo medico ha decidido que debo hacer reposo 1 semana para poder llegar a jugar en Indian Wells, lo que supone que no podre estar con el equipo en Suecia… estoy muy triste pero confio plenamente en que Ale,Tomi y Bastian lo darán todo! De verdad, les agradezco a todos el apoyo que estoy recibiendo y volveré con mas fuerza! Gago .