Gualberto Jara y el empate ante Universidad de Concepción: "El resultado no refleja el trabajo que hicimos"

Colo Colo igualó 2-2 con Universidad de Concepción y acumuló cinco partidos sin conocer la victoria en el Campeonato Nacional. Una vez terminado el encuentro, el técnico interino de los "albos", Gualberto Jara, analizó el empate ante el "Campanil" y destacó el rendimiento del equipo en el primer tiempo disputado en el Estadio Monumental.

"El resultado no refleja el trabajo que hicimos, especialmente en el primer tiempo donde el equipo salió a jugar el mayor tiempo posible en el campo rival, presionando, recuperando balones y generando muchas situaciones de gol, independientemente de los penales que fallamos", inició el paraguayo en conferencia de prensa.

"En ese momento podríamos haber cerrado el partido con una diferencia importante, no lo hicimos y en el segundo tiempo perdimos el orden, nos apresuramos, pero aún así, tuvimos varias ocasiones de gol, nos faltó estar más finos en la definición. El resultado duele, pero estamos conformes por lo que mostró el equipo", agregó.

Pese a que el "Cacique" perdió protagonismo en el complemento, Jara destacó la actitud del equipo: "Tenemos un equipo que puede jugar, tener la posibilidad de tener el balón y generar, y lo hicimos, esa es la idea que pretendemos darle al equipo, que recuperen esa confianza. Perdimos el orden en el segundo tiempo, pero la actitud que tuvieron los muchachos para salir a jugar es muy importante y alentador".

En su próximo desafío, Colo Colo hará su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Jorge Wilstermann, sobre el equipo boliviano, el ex ayudante de Gustavo Benítez indicó que "no tuve tiempo de pensar en el próximo rival, ahora me voy a dedicar enteramente a ver el rival y ver nuestro rendimiento de hoy. Tratar de corregir errores y trabajar en eso, no tengo información concreta sobre eso. Tenemos que entrenar mañana y levantar al grupo, nos fuimos dolidos por el resultado, pero es alentador ver al grupo de jugadores con otra actitud. Necesitamos resultados y salir de este momento negativo, hoy no lo perdimos, pero duele que nos empaten siendo muy superiores en el transcurso del partido. Tenemos otro rival, otra competencia y vamos a prepararlo".

"Vamos a ver cómo vuelven a entrenar en la parte física, ver si podemos tener a todos al 100% para el partido del miércoles, ver si es necesario hacer cambios. La idea es seguir jugando de esa manera y cerrar los partidos", prosiguió.

Pese a que no pudo cortar la mala racha, Jara destacó la cantidad de situaciones que generó el equipo ante el cuadro sureño: "No se arrancó bien el Campeonato, pero yo solo puedo analizar el partido de hoy y pensar qué se puede hacer en el corto plazo. Me gusto la actitud, la forma, la intención de buscar el resultado, me gustó. Tenemos un equipo para jugar así y viene otra competencia, otros rivales y tenemos que mentalizarnos en eso, para tratar de sacar ese resultado que todos estamos buscando".

Al ser consultado por la tardanza en las modificaciones, Jara aseguró que "en el segundo tiempo perdimos el control del balón, nos apresuramos en ir al arco rival y eso hacía que perdiéramos el orden y ese juego bien en conjunto que logramos el primer tiempo, casi nunca nos tomaron mal defensivamente. Eso nos llevó a perder el orden, pero aún así tuvimos situaciones claras de gol, creo que el rival no generó muchas situaciones en contra como para adelantar el cambio. Aparecieron algunas circunstancias, la amarilla de Leo (Valencia) y algunos jugadores cansados, ahí pensé que era el momento de hacer los cambios, pero eso es relativo, hay veces que ayudan a volver recuperar".

"Hay que ser honestos. No podemos decir que el rendimiento es producto del trabajo mío, si hablamos de trabajo es de Mario Salas, posiblemente no se dieron los resultados y se perdió la confianza individual y colectiva. En la semana si conversamos mucho y lo poco que pude hacer tácticamente lo interpretaron y los jugadores se vieron bastante cómodos. Levantamos el juego, estaban muy concentrados en la propuesta y en las posibilidades que tuvimos. Lastimosamente no se dio. Si aprovechábamos la mitad de las ocasiones que teníamos ganábamos el partido tranquilamente", finalizó.

Colo Colo visitará a Jorge Wilstermann por la jornada 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. El encuentro será en el Estadio Félix Capriles, el miércoles 4 de marzo, desde las 19:15 horas.