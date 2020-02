Novak Djokovic sigue imparable y se corona campeón del ATP 500 de Dubai

Novak Djokovic (1º del ranking ATP) continúa imparable. El serbio venció a Stefanos Tsitsipas (6º) por 6-3 y 6-4, y gritó campeón por quinta ocasión en el ATP 500 de Dubai.

El monarca del tenis mundial batió al griego en una hora y 17 minutos de juego. El partido estuvo parejo en el primer parcial, pero Nole logró hacer la diferencia en el octavo game, cuando quebró el servicio de Tsitsipas y se puso 5-3. Luego, mantuvo la solidez en su saque y se quedó con el set por 6-3.

En la segunda manga, el serbio consiguió un break en el quinto juego y se puso en ventaja 3-2, sin embargo, el griego se repuso y devolvió el quiebre. Luego, Djokovic quebró nuevamente el saque de Tsitsipas y se quedó con el set tras un contundente servicio por 6-4.

El número uno del mundo se quedó con el ATP de Dubai por quinta vez y consiguió su tercera corona en la temporada tras la ATP Cup y el Abierto de Australia. Además, estiró su invicto en el año a 18 partidos sin derrotas.

And our 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣winner is @DjokerNole 💪 pic.twitter.com/C1wcVG6suR

— Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) February 29, 2020