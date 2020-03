Nicolás Maturana se lanzó con todo en redes sociales: "No me citan porque Espina no quiere"

Nicolás Maturana se lanzó con todo en redes sociales. El actual jugador Colo Colo no ha visto minutos en el Campeonato Nacional, pese a ser inscrito a última hora por los albos, por lo que explotó contra parte de la dirigencia.

Mediante su cuenta de Instagram, el futbolista nacido en Universidad de Chile culpó a Marcelo Espina por la situación. Todo esto ya que considera que podría ser opción dado el mal momento del conjunto de Pedrero.

En sus redes sociales, el ex Barnechea fue certero en lanzar sus dardos: "No me citan porque Espina no quiere que me citen. Recordar que el año pasado ya había publicado un mensaje aludiendo a los directivos: "Me quiere aburrir, pero voy a luchar por lograr mi objetivo".

De momento, Colo Colo sigue sin levantar cabeza y vive un complicado presente en el Campeonato Nacional. Pese a que la salida de Mario Salas ayudó un poco en el ambiente, el cuadro albo sigue sin ganar y llegará al debut de Copa Libertadores mostrando un nivel muy bajo.