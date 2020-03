Thiago Seyboth se coronó campeón del ATP de Santiago y ganó su primer título en el circuito

View this post on Instagram

¡CAMPEÓN HAY UNO SOLO! 🇧🇷🏆. ⠀ Thiago Seyboth Wild conquista el primer título de su carrera obteniendo el Chile Dove Men Care Open tras derrotar por 7-5, 4-6 y 6-3 a Casper Ruud 🏆🇨🇱. ⠀ ⚠️ Pasará del 182 al 113 en el ranking ATP. ⠀ ¡FELICITACIONES @thiagoswild ! 😍👏🏼