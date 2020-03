Fernando Cordero saca la voz ante la llegada de marzo: "Nuestros líderes no tienen idea de la realidad"

Llegó marzo y todo parece indicar que el estallido social vuelve a tomarse la agenda, y en ese sentido el fútbol no está para nada ajeno a los problemas que afectan al país.

Uno que siempre ha sacado la voz en redes sociales desde el pasado 18 de octubre es Fernando Cordero, quien nuevamente emplazó a las autoridades y demostró su descontento, esta vez contra la ex ministra Mariana Aylwin.

El lateral de Unión La Calera emplazó a la ex ministra de Educación y citó un tweet de la ex parlamentaria quien aseguraba que en la mayoría de las salas de clases en Chile tiene menos de 30 alumnos.

Ante dicha afirmación, el ex jugador de Universidad Católica disparó y respondió duramente a Aylwin: "Y es aquí el problema más grande que tenemos, nuestros lideres, los que nos representan, no tienen idea de la realidad, no saben el precio del metro, no saben el precio de la micro, no saben cuántos alumnos tienen las salas de clases en colegios municipales", tiró.