Gualberto Jara palpita el debut en Copa Libertadores: "Colo Colo tiene su historia y vamos a tratar de hacer valer eso"

Colo Colo se prepara para su debut en la Copa Libertadores 2020. El "Cacique" se estrenará por el Grupo C ante Jorge Wilstermann, el próximo miércoles 4 de marzo, desde las 19:15 horas. En la antesala al duelo por el máximo torneo continental, el entrenador interino de los "Albos", Gualberto Jara, analizó el funcionamiento del equipo boliviano y espera sacar un resultado positivo en el Estadio Félix Capriles.

"Tuve la oportunidad de analizar al rival y en base a eso nos estamos preparando. Tenemos jugadores de jerarquía que ya participaron de esta competencia y en base a lo que estamos analizando estamos preparando un plan de juego", inició el paraguayo en conferencia de prensa.

Sobre el cuadro "Rojo", el técnico de 60 años indicó que "tienen a Serginho como buena figura, aprovechan su habilidad, tiene buen remate de media distancia de tiros libres. Es un equipo ayudado por la altura, tratan de dividir el equipo de manera que ellos puedan quitar un poco más, para que el rival corra más. Queremos hacer lo que nos convenga para sacar el resultado".

El ex ayudante de Gustavo Benítez no cree en el favoritismo en este tipo de torneos, sin embargo, considera que el equipo llega bien para el encuentro ante el "Aviador": "Yo confío mucho en que llegamos bien a este partido. El favoritismo en este tipo de competencias ya no existen en forma tan marcadas, y más aún tratándose de un partido en altura. Pero llegamos bien, Colo Colo tiene su historia en este tipo de competencias y obviamente que vamos a tratar de hacer valer eso en el partido".

Julio Barroso sufrió una lesión que lo marginó de los últimos tres partidos que disputó Colo Colo. Sobre la evolución del zaguero central, Jara aseguró que "Julio ha entrenado muy bien, lo estuve siguiendo desde el fin de semana pasado y está a disposición. Es uno de los jugadores de experiencia y jerarquía que nos va a hacer muy bien".

"Es cierto que prácticamente no tenemos tiempo de entrenamiento, está muy encima el partido. Lo que podemos hacer es analizar al rival y tratar de encontrar mínimos detalles que podamos aprovechar", complementó.

Finalmente, Jara espera que el equipo pueda plasmar su idea de juego en el estreno copero ante Jorge Wilstermann: "Por otro lado tenemos que tratar de que los jugadores reciban la información primero y después la lleven adelante positivamente. Trataremos de hacer algún tipo de trabajo de movimiento en el campo de juego, pero es muy poco lo que podemos hacer".

