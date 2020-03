El alto precio de Scolari obliga a Colo Colo a ser paciente en la búsqueda de técnico

En Colo Colo trabajan a toda máquina para encontrar al reemplazante de Mario Salas, pero la búsqueda de entrenador ha costado más de lo presupuestado. Si bien en un inicio esperaban tener el nuevo estratega para el debut en la Copa Libertadores, este martes, todo indica que tendrán que seguir esperando.

Es que la negociación con Luiz Felipe Scolari ha tardado más de la cuenta, ya que el brasileño pidió más plata de la que tenían contemplada en Blanco y Negro, lo que entrampó las conversaciones con el campeón del mundo en Corea y Japón 2002.

En un principio, la propuesta desde Macul era de 600 mil dólares líquidos para el bolsillo del adiestrador, oferta que después mejoró a 1.1 millones anuales como sueldo para el campeón de la Copa Libertadores con Palmeiras y Gremio. Pero "Felipao" dijo que no y habría pedido un aumento en el salario que llegaría a 1.5 millones de la divisa estadounidense, algo que se escapa de los montos que manejan en Pedrero.

Aún así, Scolari sigue siendo la primera opción para tomar la banca del "Cacique", por lo que en la concesionaria seguirán insistiendo en cumplir el sueño de tener al brasileño de 71 años dirigiendo en Chile, pese a la molestia de algunos directores por los dichos del ex Chelsea sobre el dictador Augusto Pinochet en 1998.

Además, a favor de Colo Colo, el técnico quiere llegar al país y la opción de entrenar a los "Albos" le seduce. Si bien en el entorno del campeón de la Copa Confederaciones en el 2013 reconocen que el tema político le generó molestia, en ningún caso sería determinante en su decisión, al igual que para los dirigentes de la sociedad anónima.

En el caso de que el oriundo de Rio Grande do Sul no llegue al Monumental, en ByN también mantienen conversaciones con Gustavo Alfaro. "Con él hemos conversado, es irrisorio negarlo", admitió Harold Mayne-Nicholls en la previa del partido ante Universidad de Concepción.

La ventaja del argentino es que su sueldo sí estaría en los rangos que manejan en Macul, aunque el estilo de juego del ex Boca Juniors no genera consenso en el directorio, ya que el perfil de técnico que buscan es mucho más ofensivo. En cualquier caso, la idea es traer un entrenador de carácter fuerte para manejar el camarín y con vasta experiencia para obtener resultados internacionales.

En ese escenario, no se descarta que el ex presidente de la ANFP maneje algún "tapado" en paralelo a Marcelo Espina, sobre todo en el caso de que las negociaciones con Scolari o Alfaro no lleguen a buen puerto. Mayne-Nicholls ya había dicho que el entrenador no está Chile, pero no descartó que fuera chileno.