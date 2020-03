Carlos Chandía: "Cuesta mucho encontrar árbitros de buen nivel y que sean lumbreras, eso ocurre de tanto en tanto"

"Vi fútbol el fin de semana y la verdad es que los árbitros están muy complicados con el VAR. Hay que ser súper franco con eso", parte reconociendo Carlos Chandía cuando se toma unos minutos para analizar el momento que atraviesa el arbitraje chileno, en medio de la polémica instauración del VAR en nuestras canchas.

El videoarbitraje desembarcaba en Chile con altas expectativas, sobre todo en lo que a reducir polémicas se refería. Pero en las primeras seis jornadas del Campeonato Nacional 2020 las controversias no han disminuido, todo lo contrario, y eso, a juicio del ex juez FIFA Carlos Chandía, pasa simplemente por el factor humano. Mal uso de la tecnología, inseguridades e incapacidades son los elementos que pone sobre la mesa el actual alcalde de Coihueco.

¿Por qué ha sido tan errático el uso del VAR en Chile?

No lo han ido acoplando bien los árbitros, están en un proceso de aprendizaje, de implementación. La intención de los dirigentes es buena, la intención misma de los árbitros también, pero hoy lamentablemente se ve una dicotomía entre los árbitros que más acuden al VAR y los que menos lo hacen. Se están notando los árbitros que tienen más inseguridad y también los que son más testarudos. Hay imágenes que son elocuentes y que son desestimadas por los árbitros, como lo que ocurrió en el clásico de la Cuarta Región, cuando a pesar de la imagen de evidente juego brusco grave de parte del arquero de Coquimbo en contra del atacante de La Serena, el árbitro no toma la decisión correcta. Con esa imagen el árbitro habría quedado como rey si aplica la ventaja, cobra el gol y una vez finalizada la jugada retrotrae para expulsar al arquero, porque sí tenía la posibilidad de hacerlo.

¿Cuáles son los principales factores que explican estos errores?

Mal uso de la tecnología y las inseguridades. Si uno ve las imágenes del partido Colo Colo-Católica, el penal a (Edson) Puch es evidente, entonces yo me pregunto ¿Cuál es el temor de cobrar ese penal? Al final los deja muy mal parados a los árbitros, porque con el apoyo de la imagen se puede ver que es un penal más grande que la catedral de Chillán. Insisto, ¿Cuál es el impedimento que tiene para cobrarlo, si además está respaldado por el VAR? Son incapacidades y, además, hay una inseguridad tremenda producto del uso de la tecnología. Llevo esto a otro contexto: el clásico entre el Madrid y Barcelona lo dirigió el árbitro que menos utiliza el VAR y lo hizo impecable, a la antigua, lo que ve y lo que no ve.

Unión Española se lanza contra el VAR: ¿Con qué nos sorprenderá la próxima fecha del Campeonato Nacional? Los “Hispanos” publicaron un irónico mensaje a través de sus redes sociales, criticando la utilización de la tecnología en el polémico penal cobrado a favor de Everton en la última fecha.

No te gusta el VAR…

Yo celebraba el VAR al comienzo, con su llegada al fútbol en general y después a Chile. Cuando estuvo en el Mundial de Rusia fue impecable, pero cuando llegó a Sudamérica volvió a quedar la embarrada y ahí ya me dejó de gustar.

A nivel general ¿Qué te ha parecido su implementación en Chile?

No me ha gustado, porque no lo han utilizado como una verdadera herramienta que permita solucionar problemas para tomar las decisiones. Están recurriendo demasiado y lo están haciendo de mala manera. Yo confío mucho en la honestidad de los árbitros, pero se han cometido errores garrafales y eso lleva al descontento. En un principio, nadie reclamaba al saber que estaba el VAR, pero hoy todos reclaman pese a la existencia del VAR. Mira lo que pasó con Ronald Fuentes el fin de semana y sus reclamos reiterados, o lo mismo con la gente de La Calera en el partido contra Católica. Van a tener que hacer modificaciones en torno al uso del VAR, por ejemplo, que el árbitro se pare en el punto central cuando se esté comunicando con los asistentes del VAR y que ningún jugador se acerque a ese punto, para así evitar reclamos o situaciones de presión en contra del árbitro. La idea es que lo dejen tomar la decisión tranquilo. Lo que pasa es que lo que partió como una muy buena idea nos está generando problemas.

¿Los errores pasan por presión o incluso temor?

No hay otra explicación, yo creo que hay algunos que sienten la presión, no todos están preparados para esto y por eso hay árbitros de primera, de segunda, rango FIFA, o bien entrenadores de segunda, de primera, internacionales, del Real Madrid, de Barcelona. Tal como en otras actividades, en el arbitraje no todos tienen las mismas capacidades

Todo lo que ha pasado con el VAR ha puesto en tela de juicio el nivel de los árbitros chilenos ¿Qué te parece el actual momento del arbitraje en nuestro país?

Formar un árbitro no es de un día para otro, cuesta muchos años y por eso hay que darle tiempo al tiempo. He visto árbitros que me han sorprendido, me gusta mucho (Christian) Garay, aunque el otro día se equivocó. En mi época promoví a (Héctor) Jona, a Gilabert, llevé a Tobar a la FIFA, que son buenos árbitros. Me ha sorprendido también Juan Lara, (Rodrigo) Carvajal también arbitra bien, pero tienen que madurar, tienen que hacerse en la medida que van acumulando partidos. Cuesta mucho encontrar árbitros de buen nivel y que sean lumbreras, eso ocurre de tanto en tanto. Así como en el tenis jugadores como el Chino Ríos no los encontramos constantemente, en el arbitraje pasa lo mismo.