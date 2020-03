Claudio Bravo tendría los días contados en Manchester City y su nuevo destino sería la MLS

Claudio Bravo tendría los días contados en la portería del Manchester City. Pese a ser la gran figura en la obtención de la Copa de Liga inglesa, donde recibió grandes elogios, el guardameta chileno no continuaría en el elenco de los "Citizens".

De acuerdo a la prensa inglesa, el ex capitán de la selección chilena tendría una oferta de New York City de la MLS de Estados Unidos, club que le ofrecería la continuidad que el arquero no tiene en el equipo de Pep Guardiola.

Según The Guardian, "Bravo ha llegado a la etapa de su carrera en la que quiere jugar al fútbol regularmente en la liga y no se espera que el City le ofrezca nuevos términos para 2020. Es por esto que Nueva York está bajo el paraguas del City Football Group".

El castigo que recibió el Manchester City de parte de la UEFA hace unas semanas, y que le impediría jugar la próxima Champions League también habría influido en la decisión de partir.