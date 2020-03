Gustavo Alfaro se baja de la carrera por llegar a Colo Colo: "No tiene tiempo para trabajar"

Tras la partida de Mario Salas hace una semana, Colo Colo aún no logra contratar a su nuevo técnico, y en las últimas horas, Gustavo Alfaro, uno de sus principales candidatos, se bajó de la carrera por llegar a Macul.

El entrenador argentino, quien hasta el año pasado dirigió a Boca Juniors, no quiso llegar al Monumental por su escaso tiempo para trabajar y con un plantel que no armó a su gusto, según reconoció su representante.

"Le gustaba mucho la posibilidad, pero no es el momento de llegar a Colo Colo. No pasa por lo económico, sino por lo deportivo: no tiene tiempo para trabajar", señaló a El Mercurio, Daniel Comba, agente del DT:

"A él le hubiese encantado armar el equipo desde cero. Está muy agradecido por haberlo tenido en cuenta", agregó.

De esta manera, el cuadro albo tendrá que seguir buscando opciones y contra el tiempo, considerando que este miércoles tendrá su estreno en la Copa Libertadores ante Wilstermann en Cochabamba.