"Matías Rodríguez es uno de los mejores laterales de la historia del fútbol chileno"

El argentino Matías Rodríguez se robó la película el fin de semana jugando por Universidad de Chile y fue fundamental en el triunfo de la escuadra de Hernán Caputto el pasado domingo frente a O'Higgins. El lateral marcó dos de los goles en la victoria 3 a 2 de los "Azules" como visitantes en Rancagua y con eso alcanzó los 60 goles oficiales como jugador de la "U".

Gracias a ese registro, el ex seleccionado trasandino quedó a sólo tres tantos de desplazar al histórico ex delantero universitario, Sandrino Castec, del puesto 14º de los máximos artilleros en la historia de la institución. En conversación con El Gráfico Chile, el ex futbolista dice no estar seguro de haber marcado "sólo 63 goles" por la "U", pero también celebró lo que ha logrado Rodríguez por los laicos.

"En la "U" no estoy seguro cuántos goles hice, pero yo que tú me pondría un poco más pues (risas). Bueno y salí goleador del campeonato dos veces y mejor jugador del año, una o dos veces también. Yo igual no me preocupo tanto de lo que logré, sino que quiero felicitar al jugador", comenzó diciendo Castec.

"Matías es un profesional al 100% y siempre está comprometido con la "U". Él es un lateral-volante con muy buena llegada y eso lo ha hecho muy bien. Siempre mostró buen rendimiento cuando la "U" tuvo malos resultados y un momento negativo. Él hace goles a la manera de él y ha sobrepasado las expectativas de lo que pensaba que sería. Para mí es uno de los mejores laterales de la historia del fútbol chileno", agregó el ex delantero.

¿Rodríguez a lo Chapa Fuenzalida?

Por otra parte, Castec entrega su opinión sobre la opción de que Caputto adelante a Rodríguez hacia los puestos del ataque de la "U", en comparación con lo que ha ocurrido con José Pedro "Chapa" Fuenzalida durante sus pasos por Colo Colo, la selección chilena y hoy en Universidad Católica.

"Yo igual creo que si la mete adentro tiene que estar ahí en el área siempre. Lo único malo de esa idea es ¿a quién mete Hernán Caputto de lateral? porque él cumple dos o tres funcionales en el partido: ser marcador, ser volante para generar gol y también estar metido en el área, que es lo que ha hecho en los últimos partidos y por eso me asombra mucho lo que hace Matías", asegura el otrora atacante "Azul".

"Son parecidos como jugadores que han podido justificar todo lo vivido y ganado en sus clubes. El Chapa (Fuenzalida), para la edad que tiene, tuvo varios partidos jugando por la selección, entonces son jugadores importantes para los clubes, siempre y cuando puedan marcar diferencias. Son jugadores importantes. La diferencia es que Chapa puede jugar de puntero y quizás Matías no", cerró.

El próximo desafío de la "U" será este jueves 5 de marzo (18:00 horas) frente a Everton de Viña del Mar, en el Estadio Nacional y por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2020.