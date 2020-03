Los descargos de Duvier Riascos tras ser descartado en Wilstermann por poco serio

Después de ser acusado de no llegar en la fecha acordada para firmar su contrato con Jorge Wilstermann, el delantero colombiano Duvier Riascos fue descartado por el equipo boliviano, al ser catalogado como poco serio y faltarle el respeto a la institución.

Ante ello, el futbolista que formó parte del plantel campeón de Universidad Católica en 2019 hizo sus descargos en redes sociales. "Aclaro un tema que anda rodando: con Wilstermann de Bolivia en ningún momento llegamos a un acuerdo, mucho menos firmé contrato o precontrato. Solamente podía jugar Libertadores y no torneo nacional. Si pusieron vuelos no fue porque yo les dije. Fui claro en lo poco que hablamos", escribió la "Culebra" en su cuenta en Twitter.

Foto: Twitter

El colombiano fue más allá y sostuvo que "no recuerdo haber hablado con el gerente o presidente del club Wilstermann para que ahora se ande diciendo que no soy serio en mis cosas. Que Dios les bendiga, hay que informarse bien antes de echarle arena al saco".

Foto: Twitter

Wilstermann, que será rival de Colo Colo en la Copa Libertadores, le había enviado los pasajes correspondientes a Riascos para que llegara a Cochabamba y se integrara al plantel dirigido por el argentino Cristián Díaz. Pero el ex UC no apareció y la directiva del "Aviador" decidió no insistir en su fichaje.

"Tomamos la decisión de que el jugador ya no venga, Wilstermann ya no quiere a Riascos. La seriedad y la responsabilidad son las bases de la educación y Wilstermann merece respeto. La disciplina en este club no se negocia", declaró Grover Vargas, presidente de Jorge Wilstermann.