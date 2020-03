Hernán Caputto y la marginación de Ángelo Henríquez de la convocatoria de la "U": "Es una decisión técnica"

Universidad de Chile recibirá a Everton en el Estadio Nacional por la fecha 7 del Campeonato Nacional. Los "Azules" buscarán su quinta victoria en el torneo ante los "Viñamarinos", quienes acumulan dos derrotas al hilo. En la previa al duelo, el técnico de los estudiantiles, Hernán Caputto, analizó el funcionamiento de los dirigidos por Javier Torrente y la situación de Ángelo Henríquez, quien quedó fuera de la citación.

"Es como todos los jugadores que han estado dentro y fuera de la citación, para nada está fuera de lo que uno quiere como entrenador, pero es una decisión técnica, seguro con algunas cosas, pero eso se conversa en privado", inició Caputto en conferencia de prensa.

El ex arquero considera que en el plantel hay jugadores para suplir la ausencia del ex atacante de Manchester United: "Quisiera que no se enfocaran tanto las preguntas en un jugador fuera de la citación, sé que es importante Ángelo, pero hay muchos también -importantes- de la misma manera".

"Encuentro que como en todos los jugadores hay momentos buenos y no tan buenos, pero la decisión va con muchas cosas que no tienen que ver con la que vean el fondo de que no esté en la citación y disculpen no poder decirla con claridad", complementó.

Sobre el equipo "Oro y Cielo", el ex DT de la Roja sub 17 aseguró que "es un equipo difícil, que propone. Nosotros sabemos y tenemos claro donde debemos ir para ganar el partido. El ser el primer partido de la fecha también es muy importante".

Johnny Herrera regresará al Estadio Nacional, pero defendiendo los colores de Everton. En esa línea, Caputto indicó que "es un ídolo del club, me imagino que la hinchada lo va a recibir muy bien".

La "U" recibirá a Everton por la jornada siete del Torneo. El encuentro será el 5 de marzo, desde las 18:00 horas.