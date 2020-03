La llamativa respuesta de Jürgen Klopp sobre el Coronavirus: "No es importante lo que diga la gente famosa"

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klöpp, que aún mastica la crisis de sus dirigidos quienes este martes quedaron eliminados de la FA Cup y sumaron su segunda derrota consecutiva, volvió a hacer de las suyas en conferencia de prensa.

Fiel a su estilo frontal y directo, el DT alemán tuvo una llamativa respuesta cuando fue consultado por el Coronavirus, la epidemia mundial que ha cobrado la vida de más de 3 mil personas y se sigue expandiendo por el mundo con más de 91 mil infectados.

"No me gusta en esta vida es que para un tema muy serio la opinión de un entrenador de fútbol sea importante. No lo entiendo, no me gusta en esta vida es que para un tema muy serio la opinión de un entrenador de fútbol sea importante. No lo entiendo", aseguró el técnico de los Reds.

"No es tan importante lo que diga la gente famosa. Tienes que hablar de las cosas de la manera correcta. No que lo haga la gente sin conocimiento, como yo. La gente con conocimiento debería decir a la gente qué hacer, y todo estaría bien, o no. No los entrenadores de fútbol. No entiendo de política, del coronavirus… ¿Por qué yo? Solo uso un jockey y ando mal afeitado", cerró.