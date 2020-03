Análisis del sufrimiento internacional de la UC: "Esto es una realidad y pensar otra cosa es vendernos una pomada que no es cierta"

La sideral diferencia entre lo que se vive en el fútbol chileno y lo que sucede en la elite continental quedó una vez más en evidencia con la inapelable derrota por 3-0 que sufrió Universidad Católica ante Inter en Porto Alegre por la Copa Libertadores 2020. ¿Por qué la UC marca hegemonía en el plano local y sufre a nivel internacional? El ítem presupuesto aparece como gran factor, pero no es el único.

"Lo que se vio en la derrota de Católica es una diferencia lógica entre un equipo chileno y uno brasileño. Estamos hablando de recursos muy distintos y otro nivel de exigencias. Además, los brasileños tienen jugadores que aparte de ser muy buenos son fuertes físicamente, porque la misma competencia que tienen los hace estar bien preparados para este tipo de instancias", parte opinando Luka Tudor, quien asevera que "contra rivales argentinos, brasileños, uruguayos y un poco menos los colombianos, se complica mucho el panorama para los equipos chilenos y es natural. Para mí no es una sorpresa".

Por lo mismo, el ex delantero de la UC cree que los chilenos tienen escasas chances de ser protagonistas en la Libertadores. "Desde que la Conmebol metió a muchos equipos brasileños y argentinos, no como en la época nuestra que eran dos por país, las posibilidades son menores. Estamos muy lejos de que un equipo chileno tenga posibilidades de ser campeón de la Copa, salvo que uno invierta y mucho. Creo que no hay que ser alarmistas, esto es una realidad y pensar otra cosa es vendernos una pomada que no es cierta", establece.

"No digo que va a ser todo fracaso y que vamos a perder todos los partidos por 3-0 o 4-0, pero no es lo mismo el nivel de los equipos de la Sudamericana que los de la Libertadores, que son los mejores de Sudamérica y que en gran mayoría son argentinos y brasileños con presupuestos enormes. River el año pasado invirtió más de 30 palos verdes, Boca parecido. Hay una diferencia abismal", continúa el subcampeón de la Libertadores 1992 con Newell's Old Boys.

Otras razones

José Luis Villanueva, otro con pasado en la UC, también llama a la mesura. "No creo que haya que ser tan alarmista. Lo que yo veo es que como fútbol chileno tenemos una competencia en la que se privilegia un estilo de juego con el que internacionalmente cuesta ser competitivo. Nos guiamos por las grandes actuaciones de la U de Sampaoli o la Roja de Bielsa, pero son pocos los equipos que con una postura siempre ofensiva logran competir a nivel internacional. Católica ante Inter no fue ofensiva, pero tampoco sabe ser defensiva, porque no se entrena así y porque se castiga en los medios y en la opinión pública", plantea.

Además, Villanueva pone sobre la mesa otro factor. "Mientras no exista un fair play financiero con el que se pueda ver que los clubes gastan proporcionalmente a lo que generan, es muy difícil que los equipos de ligas que no sean la brasileña, la argentina, la colombiana y la paraguaya, en ese orden, puedan aspirar a ganar", manifesta.

"En la Sudamericana se puede hacer algo más, pero en la Libertadores se hace muy complicado porque son diferencias siderales. En el actual panorama es muy difícil que nosotros nos podamos plantar y aspirar a algo más que pasar a una fase de grupos. El gran golazo que hoy puede dar el fútbol chileno en la Copa Libertadores es pasar la fase de grupos", remata.