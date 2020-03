Montillo y el estallido social en Chile: "Cuando la violencia excede todo, ya deja de ser protesta"

Walter Montillo regresó a Chile luego de 10 años jugando fuera de nuestro país. Su fuerte vínculo con Universidad de Chile hizo que el volante argentino de 35 años decidiera terminar su carrera profesional con la camiseta de los "Azules". Tras una década fuera, eso si, la "Ardilla" asume estar un poco sorprendido por las protestas sociales que ha presenciado en Santiago -en los recintos donde ha jugado con la "U"-, pero que eso no lo lleva a asustarse, dado que en Argentina son bastante más común que acá.

Por otra parte, el ex seleccionado trasandino dice estar en contra de las manifestaciones con violencia que ha presenciado, que deslegitima las demandas y que aumenta la preocupación para su familia.

"Obvio que todo esto que está pasando a nivel social es una protesta en que los chilenos están en todo su derecho, pero ojalá que sea sin violencia. Lo único que le pedimos a la gente que sea una protesta en paz. Cuando la violencia excede todo, ya la protesta no pasa a ser protesta, sino que pasa a ser sólo violencia. Ojalá que se solucione todo pronto, para el pueblo chileno que se sabe que está sufriendo y ojalá que llegue a buen puerto", aseguró Montillo a este medio.

"Por suerte no nos pasó nada por ahora. En Argentina estamos un poco más acostumbrados a lo que son las protestas, los cortes de calle y demás, pero la verdad es que salimos tranquilos a la calle. A comparación de lo que es Argentina a nivel seguridad, acá siempre es más tranquilo. Uno igual tiene que estar atento a que no pasa nada en la calle, a cuidar las familias, a estar mirando, etc", agregó.

Por otra parte, Montillo hizo un llamado a los hinchas "Azules" para terminar con las protestas violentas en los estadios, para que así se pueda concretar el regreso del público "familiar" que tienen los universitarios.

"A los hinchas sólo decirles que vengan a alentar como siempre, pero sin violencia. De a poco que empiece a venir la familia a la cancha, para nosotros es muy importante porque se siente el aliento de nuestra gente y nosotros nos sentimos locales en todos los lados que vamos a jugar y cada vez la cancha está llena. Ojalá que de a poco se pueda a ver la gente como se veía el año pasado, que peleando en los puestos de abajo metía 60 mil personas", cerró.

El próximo desafío de la "U" será este jueves 5 de marzo (18:00 horas) frente a Everton de Viña del Mar, en el Estadio Nacional y por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2020.