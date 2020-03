El eterno amor de Montillo: "No tenía problema de volver a la 'U' en la B porque yo me voy a retirar acá"

Walter Montillo cumplió su sueño de volver a retirarse a Universidad de Chile, casi 10 años después de haber dejado el club para partir al Cruzeiro de Brasil. A pesar de que en Tigre de Argentina no gustó la forma en que el mediocampista dejó el club, la Ardilla confiesa que hubiera vuelto aunque el equipo hubiese descendido a la B.

Junto a eso, el ex seleccionado trasandino entrega detalles a fondo de la actual "U" de Hernán Caputto, a quien le pone todas sus fichas para seguir comandando al elenco laico. Sin temor a las lesiones y con confianza absoluta en las promesas "Azules" proyectables, Montillo busca no adelantarse mucho sobre los partidos importantes en el Campeonato Nacional 2020, pero reconoce la necesidad de ganarle a Colo Colo este año en el Estadio Monumental.

¿Cómo han sido tus primeros días después de todo lo que te costó volver a la "U"?

Contento, acomodándonos a nivel familiar porque las mudanzas no son fáciles y eso que llevo más de un mes acá donde estoy cerrando el tema de la escuela de los niños, jugando, entrenando, pero contento porque el arranque del equipo ha sido positivo en líneas generales. Si bien siempre se puede mejorar en algo, no hay que olvidarse de todo lo que sufrió este grupo el año pasado. Creo que hemos arrancado bien y ahora hay que seguir alimentándolo y seguir sumando de a tres, pero en general feliz de estar acá.

¿Qué te dijo Néstor Gorosito cuando le dijiste que te venías a la "U"?

Obviamente que no le gustó. No quería que yo me fuera de allá, como la gente de Tigre tampoco quería que me fuera. Yo llamé a cada uno de los chicos, les comenté lo que me pasaba, que tenía que tomar una decisión un tanto egoísta para ese momento, pero bueno también en junio yo tenía posibilidad de irme y decidí quedarme. Como siempre digo, al que no le gustó le pido disculpas, traté de ayudar en el tiempo que estuve allá, traté de hacerlo lo mejor posible, pero bueno, el retirarme en la "U" era un sueño de hace mucho más que un año, sentía que era el momento así que a quien no le gustó, igual le agradezco todo el tiempo que estuve allá.

Como tú decías, la "U" vivió momentos complejos el 2019 ¿Hubieras vuelto a la "U" en Primera B?

Sí obvio. No tenía ningún problema en venir a la "U" en la B porque mi sueño era retirarme acá, independientemente donde esté ubicado. En Tigre me tocó jugar en la B y la verdad es que, como se dice en Argentina, a mí no se me caen los anillos.

Es complejo igual porque se pega mucho más en la B…

Bueno pero yo quería venir a jugar a la "U", independientemente de dónde esté. Por suerte el equipo ahora está peleando para poder salir de la zona de abajo. Creo que vamos por un buen camino, pero me tocó venir en la A y ese supuesto de estar en la B, no pasó.

¿Aún sientes el temor de las lesiones o te sientes mejor físicamente?

No tengo temor. Nunca tuve. Me lesionaba porque no estaba bien preparado, porque quizás no le daban en la tecla a lo que yo tenía, pero temor a lesionarme no tengo. Obviamente que somos seres humanos, el cuerpo no es una máquina y a veces te toca, como le toca a mucho, pero temor nunca tuve.

Lo mejor y la deuda de la "U"

¿Cuáles creen que son las fortalezas de Hernán Caputto?

Las fortalezas es que es un tipo muy positivo, que siempre busca lo mejor para el equipo. Si bien yo lo conozco mucho dentro de la cancha, no sabía bien cómo trabajaba. Está bien preparado, es un tipo que estudió junto con el cuerpo técnico que tiene. Gente muy positiva que siempre busca lo mejor para la institución, que agarró un fierro caliente como es la "U", donde estaban en una situación de emergencia y no es fácil venir a poner la cara. Estamos muy contentos con el trabajo de él y ojalá que entre todos, poner a la "U" en el lugar que merece.

Walter Montillo y Caputto han sido muy unidos en la "U" 2020 / Agencia UNO

¿Y las fortalezas del equipo?

Los chicos tienen mucha humildad. Humildad para trabajar, para entregarse por el compañero, por el club y eso es algo que nosotros tenemos que llevar hasta el fin del campeonato y ojalá ir por el mismo camino. Esto es fútbol y vamos a ganar, ojalá que muchas veces que la que nos toque perder o empatar, pero siempre siendo leal con el compañero.

¿Qué crees que le falta en lo futbolístico?

Creo que disminuir el margen de error. Cuántos menos errores cometamos dentro de la cancha, muchas más posibilidades de ganar vamos a tener. En este año, sacando lo que fue Copa Chile, que fue una final en la que jugamos y no nos conocíamos ni los nombres, porque habíamos llegado hace pocos días con Joaquín Larrivey y es un equipo nuevo que lo había hecho bien en el partido. Con Huachipato perdimos en el 94 por una distracción y de ahí el equipo no perdió más, sacando lo de Inter de Porto Alegre. Vamos por buen camino, pensando en positivo porque las cosas se van a dar mejor.

De los juveniles de la "U" ¿Quién crees que pueda ser referente de este equipo?

Hay muchos chicos. Decir referente es muy difícil porque cuando tú eres muy chico, eres un poco más tímido, te cuesta un poco hablar dentro y fuera de la cancha. Como referente no sé, pero si hay muchos que pueden llegar a hacer carreras importantes como Camilo Moya, Pablito Aránguiz, Franquito (Lobos), los que fueron a la selección por algo están ahí, así que ojalá que los podamos aprovechar mucho tiempo o poco, por si se van a lugares mejores nosotros siempre le desearemos el bien a ellos. Pero hay que disfrutarlos porque ya parecerían que tuvieran un montón de partidos en Primera pese a su corta edad, y nos ayudan un montón a nosotros así que espero que los podamos disfrutar.

¿Para ti cuáles son los partidos más importante del año? Del que más se habla es contra Colo Colo en el Estadio Monumental.

Sí. Hace muchos años que no lo podemos hacer ahí. Ojalá que en algún momento esa racha se corte. Si es este año mejor, pero falta mucho y no podemos pensar en sólo un partido. Nosotros estamos en los puestos de arriba y queremos seguir ahí. Si nos enfocamos sólo en un partido no nos va a llevar a nada. Obviamente todos queremos ganar ahí y la gente está esperando con ansias ese día, igual que nosotros, ojalá que este año se pueda conseguir pero hay que ir partido a partido y falta mucho.

¿Qué te parece la crisis de Colo Colo?

No es un problema nuestro. La verdad es que hablar del rival o de cualquier equipo no sería inteligente de mi parte. Es un tema que lo tienen que hablar ellos.