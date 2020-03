¿Francisco Arrué a Colo Colo? "Me llamaron para ser ayudante técnico de Felipe Scolari"

Blanco y Negro y el staff que representa a Luiz Felipe Scolari siguen negociando para que el experimentado DT brasileño llegue lo antes posible a Colo Colo y revierta la dura crisis futbolística que viven los albos tanto en el plano local como internacional.

En medio del camino de negociaciones, el ex jugador y actual DT Francisco Arrué reconoció que lo llamaron para integrar el cuerpo técnico de Scolari y convertirse en su ayudante en el Cacique.

"Me llamaron hace unos días para la opción de ser ayudante de Scolari en Colo Colo. Pero voy a seguir mi carrera como primero, como encargado de un cuerpo técnico aunque tenga que esperar mi crecimiento", lanzó Pancho.

De todas formas, el ex entrenador de Colchagua afirmó que desestimó la oferta al preferir proyectar su carrera como DT. "Es una oportunidad buena para cualquier entrenador, pero no me seduce ser ayudante. El representante que está viendo el tema acá en Chile. Pero tomé una decisión y no me siento cómodo", agregó.