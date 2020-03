"Paja molida, era muy care'raja": Johnny Herrera explicó su rechazo al homenaje de Azul Azul

Fiel a su estilo frontal, Johnny Herrera dio sus argumentos para rechazar un homenaje que le tenía preparado Azul Azul, en su regreso al Estadio Nacional para enfrentar a Universidad de Chile con los colores de Everton de Viña del Mar.

"Samurái" declinó el homenaje de la concesionaria, sin embargo al término del partido -en el que fue figura- se acercó al sector sur del Nacional para recibir el cariño de Los de Abajo y la hinchada azul en general.

Tras ello, y visiblemente emocionado, entregó declaraciones a la transmisión oficial del CDF. "Esto es lo que vale, lo otro era paja molida, era muy care'raja con todo lo que ustedes saben que pasó", dijo Johnny al comparar lo hecho por los hinchas con lo que pretendía Azul Azul.

Aplausos de los hinchas de la “U” para el arquero de Everton y ex capitán de los universitarios, Johnny Herrera. El canterano azul enfrentará por doceava vez a su club formador @ElGraficoChile @publimetro pic.twitter.com/bvT1FkJMU6 — DiegoEspinozaChacoff (@diego_espinoza) March 5, 2020

"Estaba en un lugar en que realmente no me sentía querido, pero ahora estoy bien en Viña, feliz, disfrutando a mi hijo y a mi familia", agregó.

Sobre su especial retorno a Ñuñoa, Herrera confesó que "para mí estaba difícil. Si había un penal me tocaba patear por obligación, por experiencia, pero no sé si lo hubiese podido hacer. Más allá de eso, el equipo hizo un gran partido, jugamos ante la U en su casa, nos plantamos de igual a igual. No nos llevamos los tres puntos, pero igual nos vamos tranquilos".

En cuanto al desempeño de Everton ante la "U", el ídolo azul sostuvo que "nos faltó la puntada final para terminar bien la jugada y creo que no hubiese sido extraño que nos hubiésemos llevado los tres puntos".