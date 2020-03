El Hijo Pródigo custodió hasta la muerte su arco en el tenso cara a cara ante su amada “U”

La vida de Johnny Herrera no se puede entender sin conectarla con Universidad de Chile y el guardameta formado en las canteras "azules" siempre lo entenderá así. A pesar de su pública y polémica salida de su club formador, el cariño del arquero de 38 por los universitarios siempre estará presente.

Sin embargo, y luego de los controversiales episodios vividos con Azul Azul, la relación del angolino con la “U” está absolutamente cortada, quebrada, y así lo demostró luego de que la actual directiva del equipo le ofreciera un homenaje antes del inicio del encuentro entre la escuadra que dirige el DT que prescindió de sus servicios, Hernán Caputto, y su actual equipo, Everton. Aún dolido por su salida del elenco laico, el portero desestimó el reconocimiento para apreciar su exitosa carrera por la “U”.

Según cuentan desde el Centro Deportivo Azul, la idea era entregarle una camiseta conmemorativa enmarcada al otrora capitán y multicampeón de los “laicos”, cosa que histórico arquero rechazó por no tener el ánimo de compartir con una dirigencia que no le permitió cumplir el sueño de retirarse defendiendo el arco azul.

Johnny Herrera se vengó de la "U" y le dio el empate a Everton en el Nacional El ídolo azul fue figura en el arco viñamarino, en el empate sin goles en Ñuñoa que abrió la séptima fecha del Campeonato Nacional 2020.

Llegó en el bus viñamarino, ingresó con el pulgar arriba al vestuario Norte del Nacional, algo atípico. Salió a calentar y era vitoreado por un puñado de hinchas que a esa hora se asoleaba en la galería. Luego, durante el partido, fue aplaudido por propios y ajenos cada vez q ahogaba el grito de gol azul. Lo cual se repitió en variadas ocasiones.

Fue el 12º partido de Herrera contra la “U”. Seis con Audax Italiano, otros tantos defendiendo a Everton, pero este fue especial, no sólo porque su arco no fue batido y lo convirtió en la figura del 0 a 0 contra los locales; sino por toda la polémica que arrastra desde hace años con la dirigencia de Azul Azul, quienes vieron como su ex capitán ahogó una y otra vez la posibilidad de gol y triunfo.

Al final, Herrera se conectó con la barra oficial de Los de Abajo en un emotivo encuentro y dejó muy emocionado la cancha de Ñuñoa, en lo que podría ser uno de sus últimos partidos "acompañado" por la hinchada azul.

Minuto a minuto del regreso de Johnny Herrera al Estadio Nacional.

16:30 . El arquero de Everton volvió a pisar el Estadio Nacional para un partido de la “U”, esta vez para enfrentarlos. Funcionarios de Azul Azul y el recinto ñuñoíno le dieron un caluroso recibimiento.

. El arquero de Everton volvió a pisar el Estadio Nacional para un partido de la “U”, esta vez para enfrentarlos. Funcionarios de Azul Azul y el recinto ñuñoíno le dieron un caluroso recibimiento. 17:25. A más de media hora del inicio del partido, Herrera pisa la cancha del Nacional para hacer el trabajo de precompetencia y es recibido entre vítores por la galería norte de Ñuñoa. El arquero agradece el gesto con aplausos para las tribunas.

A más de media hora del inicio del partido, Herrera pisa la cancha del Nacional para hacer el trabajo de precompetencia y es recibido entre vítores por la galería norte de Ñuñoa. El arquero agradece el gesto con aplausos para las tribunas. 18:00. El juez ordena el cambio de lado de los equipos en el Nacional. Herrera y el actual capitán azul, Matías Rodríguez, se saludan y abrazan en un fraternal saludo mientras se desean suerte mutua. El mismo respeto por el arquero tuvo Nicolás Guerra y otros ex compañeros suyos en la “U”.

El juez ordena el cambio de lado de los equipos en el Nacional. Herrera y el actual capitán azul, Matías Rodríguez, se saludan y abrazan en un fraternal saludo mientras se desean suerte mutua. El mismo respeto por el arquero tuvo Nicolás Guerra y otros ex compañeros suyos en la “U”. 18:43. El partido está muy igualado y los buenos achiques y tapadas de Herrera lo hacen merecedor de los aplausos de la hinchada de Everton, pero también de la barra de la “U” que lo aplaude y respeta con el grito: “Johnny Los de Abajo jamás te olvidarán”.

El partido está muy igualado y los buenos achiques y tapadas de Herrera lo hacen merecedor de los aplausos de la hinchada de Everton, pero también de la barra de la “U” que lo aplaude y respeta con el grito: “Johnny Los de Abajo jamás te olvidarán”. 19:25 . Gol anulado de Everton y el arquero agacha la cabeza sin hacer un atisbo de celebración.

. Gol anulado de Everton y el arquero agacha la cabeza sin hacer un atisbo de celebración. 20:00. Johnny Herrera se despide emocionado de la barra de Los de Abajo.