Deportes Antofagasta y Curicó Unido protagonizaron un deslucido empate en el norte

Deportes Antofagasta y Curicó Unido no se sacaron ventajas en el Estadio Calvo y Bascuñán. "Pumas" y "Albirrojos" igualaron 0-0, con lo que no provocaron mucho movimiento en la tabla de posiciones.

El primer tiempo tuvo poca acción. Pese a que ambos equipos venían precedidos de buen fútbol, su juego no se reflejó en cancha y el encuentro fue muy trabado en el mediocampo. Los conjuntos se provocaron algunas posibilidades, sin embargo, no lograron concretar ninguna.

En tanto, en el complemento el trámite no tuvo muchos cambios. Las dos escuadras salieron con la intención de llegar al gol, no obstante, no mostraron la precisión suficiente para quedarse con el triunfo.

Con este resultado, los curicanos no pudieron superar a la UC, pero quedaron con los mismos 16 puntos. Por su parte, los antofagastinos quedaron en la quinta posición con 12 unidades. En la próxima fecha, los del Maule se medirán ante Unión La Calera, mientras que los nortinos visitarán a O'Higgins.