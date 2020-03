¿Qué se le viene al equipo de Chile en Copa Davis tras la derrota ante Suecia?

El equipo chileno de Copa Davis no logró quedarse con la serie disputada ante Suecia, con lo que no pudo clasificarse a las Finales de Madrid 2020. De esta forma, ahora deberá esperar rival para luchar por la permanencia en la eliminatoria con miras a Lille 2021.

Los tenistas capitaneados por Nicolás Massú jugarán en septiembre nuevamente, todo con la vista puesta en mantenerse en la misma fase clasificatoria para las Finales, que a partir del próximo año se disputarán en Francia.

Los posibles rivales aún no están definidos, esto ya que aún faltan series que se disputen. De momento, la lista es la siguiente: local contra Rumania; visita contra Japón, Israel o Brasil; sorteo ante Corea del Sur, Noruega, Portugal, Holanda, Bielorrusia, Líbano, Bosnia o Nueva Zelanda.

En tanto, a la espera de que terminen las últimas llaves, también Chile jugará de local contra los perdedores de Austria vs Uruguay, Colombia vs Argentina y Croacia vs india. En tanto, quien termine derrotado entre Eslovaquia o República Checa recibirá al equipo criollo.