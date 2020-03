Scolari rechazó la oferta de Colo Colo y Blanco y Negro deberá seguir buscando DT

Se acabó la ilusión para Colo Colo. Finalmente el técnico brasileño Luiz Felipe Scolari declinó de venir al Cacique y le comunicó a Blanco Negro que rechazó la oferta de los albos.

La dirigencia de ByN había viajado a Brasil a conversar con el técnico brasileño y tras una reunión llena de optimismo, el DT quedó de comunicarles su decisión, la que finalmente tuvo un "no" como respuesta.

De hecho, fue la propia agencia que representa a Scolari la que dio la información. "El entrenador Luis Felipe Scolari informa que no hubo acuerdo con Colo Colo de Chile. Agradeció a la junta del club y a su presidente por su interés en la reunión", publicaron.

Más tarde, el representante del entrenador, Jorge Machado comentó a radio Agricultura que "la reunión con Colo Colo fue muy amable. La propuesta era irrechazable de un club respetado como Colo Colo. Felipao no puede salir de Brasil por temas familiares"

Ahora, Aníbal Mosa y compañía deberá buscar un plan B y encontrar un director técnico que asuma en el plantel que este sábado al mando de Gualberto Jara derrotó 2-1 a Deportes La Serena y que tiene la Copa Libertadores como principal desafío.

