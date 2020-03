Reyes y Jeraldino fueron titulares en dura derrota del Atlas ante Chivas por la Liga MX

Varios chilenos vieron acción durante este fin de semana en la Liga MX. Ignacio Jeraldino y Lorenzo Reyes fueron titulares en la dura derrota por 2-1 del Atlas ante Chivas. En tanto, Víctor Dávila sumó pocos minutos en la victoria del Pachuca por 1-0 ante el Santos Laguna, que contó con Diego Valdés desde los 46'.

En el partido disputado en el Estadio Jalisco, el ex Audax Italiano y el ex Universidad de Chile no pudieron contra el "Rebaño Sagrado" y siguen su mal momento. Los goles fueron obra de Jesús Molina (19') y José Juan Macías (42') para la visita, mientras que el descuento para los locales llegó de la mano de Mauricio Cuero (85').

Con este resultado, el Atlas de los chilenos quedó en el penúltimo puesto de la tabla con 6 unidades. En tanto, las Chivas alcanzaron la quinta posición con 15 puntos. En la próxima fecha, los "Rojinegros" se medirán ante el Toluca.

Por su parte, el ex Huachipato y el ex Audax Italiano también sumaron minutos en la Liga MX. Valdés ingresó en el segundo tiempo, mientras que Dávila hizo lo propio en el 88'. El único tanto del partido fue obra de Colin Kazim-Richards a los 29'.

Con la victoria, los "Tuzos" quedaron en la octava posición de la tabla con 14 puntos. En tanto, los "Albiverdes" terminaron novenos con la misma cantidad de unidades. En la próxima fecha, Pachuca se medirá ante Tijuana, mientras que el Santos hará lo propio ante el Necaxa.