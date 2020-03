La insólita defensa del abogado de Ronaldinho: “No sabía que estaba cometiendo un delito, él es tonto”

Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira continúan en prisión preventiva por intentar ingresar a Paraguay con un pasaporte falsificado. La detención del jugador campeón del mundo en Corea y Japón 2002 podría extenderse hasta por seis meses, mientras se investiga el origen del documento.

En esa línea, el abogado del ex futbolista brasileño, el jurista paraguayo Adolfo Marín, lanzó una insólita declaración procurando evidenciar la inocencia de su cliente.

"La Justicia no ha entendido que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito porque no entendió que le dieron unos documentos falsos, él es tonto", señaló el jurista en declaraciones al diario Folha de São Paulo.

Además, Marín sostuvo que "Ronaldinho es padre, y en lugar de estar con su hijo, que hoy celebra su cumpleaños, está dando declaraciones, diciendo la verdad ante la Justicia paraguaya".

En tanto, la jueza Clara Ruiz, encargada de la investigación aseguró que "estamos ante un hecho punible grave porque atentó contra los intereses de la República de Paraguay", además, sobre la situación de Ronaldinho y su hermano agregó "hay peligro de fuga, no tiene arraigos en el país, entró de forma ilegal y está permaneciendo de forma ilegal. Por eso el juzgado consideró que siga en prisión".