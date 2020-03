Leeds de Bielsa derrotó al Huddersfield Town y es el líder exclusivo de la Championship

El Leeds United de Marcelo Bielsa recuperó el liderato de la Championship de Inglaterra. Los “Blancos” derrotaron por 2-0 a Huddersfield Town y consiguieron su quinto triunfo al hilo en el certamen.

Los dirigidos por el ex entrenador de la selección chilena se pusieron en ventaja a los tres minutos de juego, gracias a la anotación de Luke Ayling. A los 51’, Patrick Bamford aumentó el marcador y el equipo de Bielsa se llevó los tres puntos en Elland Road.

Con esta victoria, Leeds United está en la primera posición de la Segunda División del fútbol inglés con 71 unidades, y a falta de 9 jornadas para que finalice la competición, es uno de los principales candidatos para ascender a la Premier League.

En la próxima jornada, el cuadro del entrenador rosarino visitará a Cardiff City, buscando mantener el liderato.

FULL TIME: The referee brings today's Yorkshire derby to a close, with Ayling and Bamford helping #LUFC to a 2-0 win

— Leeds United (@LUFC) March 7, 2020