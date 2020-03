Matteo de Gavardo suma sus primeros puntos y kilómetros en España

Sus primeros 29 puntos para el ranking sumó este fin de semana Matteo de Gavardo (KTM), en su debut en el Campeonato de España de Moto Enduro, luego de haber logrado la séptima y sexta ubicación, respectivamente, en las dos etapas disputadas en la localidad de Antas, Almería.

En los 80 kilómetros de especiales de la etapa dominical, el piloto de 17 años cruzó la meta en el sexto puesto, mejorando un lugar respecto de la jornada sabatina, quedando muy conforme con su participación en la fecha inicial del certamen hispano de enduro, en el que competirá toda la temporada.

“Fui de menos a más este fin de semana. Quizás el sábado partí algo lento, pero este domingo me solté un poco, acercándome a los de arriba. En la medida que siga compitiendo como hasta ahora, podré subir mi nivel, pues las especiales son muy diferentes a las del campeonato de Chile”, explica De Gavardo, quien hace tres semanas se fue a vivir a España.

El ganador de la etapa 2 fue el local Mario Olmedilla (KTM).

“En la etapa del sábado, Olmedilla me sacó tres minutos. Ahora fueron dos minutos y medio. De a poco iré entrando en confianza. Con el entrenamiento que tengo a diario con mi técnico Eric Augé iré mejorando. Sé que los resultados no serán inmediatos, pero estoy acá para aprender y subir mi nivel técnico y físico”, acota el menor de los De Gavardo.

“Me he enfrentado a muchas situaciones nuevas acá, lo que sicológicamente es desgastante, pero es parte del aprendizaje. También me ha sorprendido el resguardo de policías en los tramos y el parque de asistencia ubicado en medio del pueblo, y no metido en el campo o en medio de los cerros como ocurre en Chile”, explica el piloto.

Transcurrida la primera fecha, el ranking de la categoría Trofeo Junior es encabezada por Mario Olmedilla con 50 puntos; seguido por Raúl Frutos, con 44; tercero es Edgar Riera, con 38. Sexto está Matteo de Gavardo, con 29 unidades.

La segunda fecha del Campeonato de España de Moto Enduro se efectuará los días 21 y 22 de marzo, en Valdecaballeros, Badajoz.