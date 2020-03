Al DT del Brescia se le cayó el casete: "Hablé con la gente de Colo Colo"

Blanco y Negro sigue en la búsqueda de entrenador, tras el portazo en la cara que le dio Luiz Felipe Scolari. Nombres salen por montones como rumores, pero hay uno que sí fue contactado por la dirigencia.

El uruguayo Diego López, DT del Brescia, reveló que lo llamó Marcelo Espina. "Hablé la semana pasada con la gente de Colo Colo, pero quedamos en seguir hablando. Fue sólo un contacto. Tengo un contrato largo acá en Italia", contó a radio Sport 890 de Montevideo.

"Esta situación me pasó cuando estaba en Peñarol. Me llamaron de otros equipos como tres o cuatro veces, pero me tiraba mucho quedarme en el club y no me quería ir. Esto es lo que pasa ahora en el Colo Colo, aunque la situación está complicada con el coronavirus", añadió.

Respecto al Covid-19, el "Charrúa" se refirió al escenario que se vive en suelo italiano: "Ahora ya se ve poca gente en la calle. Hasta el 4 de abril se paró el campeonato y no sabemos si vamos a poder entrenar".